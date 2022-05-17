https://sputnik-georgia.ru/20220517/oppozitsiya-v-razdumyakh-zhdet-li-gruziyu-novaya-volna-protesta-266711414.html
Оппозиция в раздумьях: ждет ли Грузию новая волна протеста
Оппозиция в раздумьях: ждет ли Грузию новая волна протеста
Собрать народ на акцию протеста планируют журналисты оппозиционных телеканалов и общественные деятели 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T20:56+0400
2022-05-17T20:56+0400
2022-05-17T21:10+0400
грузия
новости
политика
ника гварамия
оппозиция
новый политический центр – гирчи
георгий вашадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Оппозиционные партии пока не определились с дальнейшими действиями после ареста директора главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, но ведут переговоры о совместном плане.Гварамия был арестован на основании приговора суда первой инстанции 16 мая, после того как его признали виновным в злоупотреблении полномочиями на посту гендиректора "Рустави 2" по делу о нанесении телеканалу ущерба в 6,8 миллиона лари. Сразу после этого оппозиционные партии заявили о том, что предпримут все меры для его освобождения.Однако, как выяснилось, на данный момент договоренности о совместных действиях внутри оппозиции не существует.Статус не остановит действие закона в Грузии – Каладзе о приговоре Гварамия >>Так, партия "Стратегия Агмашенебели" готова принимать участие в активностях оппозиции только после представления конкретного плана, заявил ее лидер Георгий Вашадзе."Мы видим выход в комплексном взгляде и стратегии. Есть много композиций таких шагов, которые мы уже прописали, и мы думаем, они будут осуществлены. Часть из них будут предприниматься в парламенте, часть на акциях, часть на международной арене, часть в регионах", - сказал Вашадзе.Сегодня будет ошибкой говорить, что мы соберем 50 тысяч на площади Свободы и все, нужен комплексный подход, добавил он.А вот партия "Новый политический центр – Гирчи" не видит смысла в проведении акций протеста вообще."Мы не собираемся принимать участие в акции протеста и другим не советуем, так как неудобно вести своих людей на акцию, когда нет цели, нечего сказать, нет плана. Сначала надо придумать это, а потом позвать народ на помощь. Нужно знать, в чем нужна помощь, без этого народ не поймет, чего хотят, и будет разочарован", - сказал Хвичия.Нет плана пока и в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". На данный момент в партии говорят о необходимости согласованных действий с другими партиями, несмотря на желание ряда ее членов покинуть парламент."Выхода в том, чтобы уйти из парламента, нет. Мы готовы выполнить любой соглашение с оппозицией, но это должно стать нашим общим шагом", - сказал Удумашвили.Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала >>При этом он отметил, что главным является то, чтобы оставить "Грузинскую мечту" одну, а не делиться на два лагеря - те, кто уйдет, и кто останется.А пока оппозиционные партии только обдумывают дальнейшую стратегию, собрать народ на акцию протеста планируют журналисты оппозиционных телеканалов и общественные деятели.Между тем, дело Гварами продолжится в суде. Адвокаты и прокуратура уже заявили, что обжалуют решение суда в апелляционном суде.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ника гварамия, оппозиция, новый политический центр – гирчи, георгий вашадзе, грузинская мечта
Оппозиция в раздумьях: ждет ли Грузию новая волна протеста
20:56 17.05.2022 (обновлено: 21:10 17.05.2022)
Собрать народ на акцию протеста планируют журналисты оппозиционных телеканалов и общественные деятели
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Оппозиционные партии пока не определились с дальнейшими действиями после ареста директора главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, но ведут переговоры о совместном плане.
Гварамия был арестован на основании приговора суда первой инстанции 16 мая, после того как его признали виновным в злоупотреблении полномочиями на посту гендиректора "Рустави 2" по делу о нанесении телеканалу ущерба в 6,8 миллиона лари. Сразу после этого оппозиционные партии заявили о том, что предпримут все меры для его освобождения.
Однако, как выяснилось, на данный момент договоренности о совместных действиях внутри оппозиции не существует.
Так, партия "Стратегия Агмашенебели" готова принимать участие в активностях оппозиции только после представления конкретного плана, заявил ее лидер Георгий Вашадзе.
"Мы видим выход в комплексном взгляде и стратегии. Есть много композиций таких шагов, которые мы уже прописали, и мы думаем, они будут осуществлены. Часть из них будут предприниматься в парламенте, часть на акциях, часть на международной арене, часть в регионах", - сказал Вашадзе.
Сегодня будет ошибкой говорить, что мы соберем 50 тысяч на площади Свободы и все, нужен комплексный подход, добавил он.
А вот партия "Новый политический центр – Гирчи" не видит смысла в проведении акций протеста вообще.
"Мы не собираемся принимать участие в акции протеста и другим не советуем, так как неудобно вести своих людей на акцию, когда нет цели, нечего сказать, нет плана. Сначала надо придумать это, а потом позвать народ на помощь. Нужно знать, в чем нужна помощь, без этого народ не поймет, чего хотят, и будет разочарован", - сказал Хвичия.
Нет плана пока и в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". На данный момент в партии говорят о необходимости согласованных действий с другими партиями, несмотря на желание ряда ее членов покинуть парламент.
"Выхода в том, чтобы уйти из парламента, нет. Мы готовы выполнить любой соглашение с оппозицией, но это должно стать нашим общим шагом", - сказал Удумашвили.
При этом он отметил, что главным является то, чтобы оставить "Грузинскую мечту" одну, а не делиться на два лагеря - те, кто уйдет, и кто останется.
А пока оппозиционные партии только обдумывают дальнейшую стратегию, собрать народ на акцию протеста планируют журналисты оппозиционных телеканалов и общественные деятели.
Между тем, дело Гварами продолжится в суде. Адвокаты и прокуратура уже заявили, что обжалуют решение суда в апелляционном суде.