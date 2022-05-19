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Абашидзе рассказал о деталях телефонного разговора с Карасиным

Абашидзе рассказал о деталях телефонного разговора с Карасиным

В условиях пандемии Абашидзе и Карасин поддерживают контакты дистанционно 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ситуация на российско-грузинской границе стала одной из главных тем обсуждения в ходе телефонной беседы спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России является ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс".По его словам, Карасин "пообещал предпринять какие-то меры в этом плане"."Вопрос восстановления рейсов мы не рассматривали", – сказал Абашидзе.Как заявил ранее Карасин, Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, до пандемии стороны были предельно близки к решению вопроса.Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин>>Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Что касается переговоров Абашидзе с Карасином, в условиях пандемии коронавируса стороны поддерживают контакты дистанционно.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина, проводимых с 2012 года в Праге.

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грузия, россия, новости, зураб абашидзе, григорий карасин, казбеги, армения