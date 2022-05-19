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Абашидзе рассказал о деталях телефонного разговора с Карасиным
Абашидзе рассказал о деталях телефонного разговора с Карасиным
В условиях пандемии Абашидзе и Карасин поддерживают контакты дистанционно 19.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ситуация на российско-грузинской границе стала одной из главных тем обсуждения в ходе телефонной беседы спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России является ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс".По его словам, Карасин "пообещал предпринять какие-то меры в этом плане"."Вопрос восстановления рейсов мы не рассматривали", – сказал Абашидзе.Как заявил ранее Карасин, Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, до пандемии стороны были предельно близки к решению вопроса.Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин&gt;&gt;Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Что касается переговоров Абашидзе с Карасином, в условиях пандемии коронавируса стороны поддерживают контакты дистанционно.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина, проводимых с 2012 года в Праге.
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грузия, россия, новости, зураб абашидзе, григорий карасин, казбеги, армения

Абашидзе рассказал о деталях телефонного разговора с Карасиным

14:46 19.05.2022 (обновлено: 14:57 19.05.2022)
© Sputnik / Denis AslanovСпецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Denis Aslanov
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В условиях пандемии Абашидзе и Карасин поддерживают контакты дистанционно
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ситуация на российско-грузинской границе стала одной из главных тем обсуждения в ходе телефонной беседы спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
Единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России является ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс".

"Мы коснулись темы ситуации на границе Казбеги-Ларс. Там скопилось большое количество грузового транспорта, в том числе из Армении, Турции, Узбекистана. Дело в том, что из-за ремонтных работ, которые ведутся на российской стороне границы, возникли проблемы с пропускной способностью", – сказал Абашидзе Sputnik Грузия.

По его словам, Карасин "пообещал предпринять какие-то меры в этом плане".
"Вопрос восстановления рейсов мы не рассматривали", – сказал Абашидзе.
Как заявил ранее Карасин, Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, до пандемии стороны были предельно близки к решению вопроса.
Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин>>
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Что касается переговоров Абашидзе с Карасином, в условиях пандемии коронавируса стороны поддерживают контакты дистанционно.

"Очередная встреча не планируется, мы считаем, что сейчас не время", – сказал Абашидзе.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина, проводимых с 2012 года в Праге.
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