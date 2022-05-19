https://sputnik-georgia.ru/20220519/byvshiy-gensek-nato-predupredil-ssha-o-riske-katastroficheskoy-voyny-266747153.html

Бывший генсек НАТО предупредил США о риске "катастрофической войны"

Бывший генсек НАТО предупредил США о риске "катастрофической войны"

Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, заявили Солана и Бильдт 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T12:48+0400

2022-05-19T12:48+0400

2022-05-19T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Американскому лидеру Джо Байдену нужно сфокусировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, в противном случае на Ближнем Востоке может разгореться "новая катастрофическая война".Об этом в совместной статье для Washington Post заявили бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и экс-премьер Швеции Карл Бильдт.В частности, политики заявили, что действия властей США, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение сената США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона наоборот прикладывают все усилия для дипломатического урегулирования на всем протяжении переговоров с 2015 года.Солана и Бильдт напомнили об опыте переговоров Запада с СССР по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной нацбезопасности, а не из-за желания поддержать руководство Советского Союза или улучшения отношений с Москвой. Политики уверены, что в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики."Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед, а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", – заключили Солано и Бильдт.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Какие страны имеют ядерный арсенал? >>>В столице Австрии проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Cогласно информации представителя Тегерана Багери Кяни, переговоры проходят успешно, но представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал исламскую республику отнестись к вопросу серьезнее. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом администрацию США.

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в мире, новости, политика, тегеран, сша, нато, иран, джо байден, соглашение по ядерной сделке