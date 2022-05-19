https://sputnik-georgia.ru/20220519/elitnye-kvartiry-i-tachki-prokuror-rasskazal-kuda-gvaramiya-potratil-dengi-rustavi-2-266753643.html

Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2"

Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2"

Гварамия разорил телекомпанию, когда бывший владелец решил бороться за свои права, заявил прокурор 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T16:51+0400

2022-05-19T16:51+0400

2022-05-19T17:42+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Медиаменеджер Ника Гварамия на посту гендиректора телеканала "Рустави 2" пытался нанести максимальный финансовый ущерб телеканалу и получить незаконную выгоду, заявил прокурор Звиад Бугеладзе.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия, который ныне является гендиректором крупного оппозиционного канала "Мтавари архи", приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.По его словам, в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства, что в 2015 – 2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести."А именно - после того, как возникло ожидание, что Кибар Халваши, бывший владелец незаконно захваченного при предыдущей власти телеканала "Рустави 2", собирается начать судебный спор о возврате доли компании", - отметил Бугеладзе.Прокурор также рассказал о схеме, которую использовал Гварамия для банкротства телеканала "Рустави 2". По его словам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании - "Интер медиа плюс", один из учредителей которой - близкий друг Гварамия.После того, как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2"."Целью всего этого было, с одной стороны, нанести максимальный финансовый ущерб "Рустави 2", а с другой – получить незаконную выгоду через компанию своего друга", - отметил прокурор.По словам прокурора, этим действием Ника Гварамия и Кахабер Дамения присвоили 6 763 509 лари, чтобы в случае возврата к своему законному владельцу "Рустави 2" был полным банкротом.Здесь же прокурор отметил важную деталь. После того, как Гварамия и Дамения растратили принадлежащие "Рустави 2" крупные суммы в пользу "Интер медиа плюс", основатель "Интер медиа плюс" по поручению Гварамия передал большую часть дивидендов близким Гварамия.Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии>>На эти деньги в период 2016 – 2017 года были куплены дорогое движимое и недвижимое имущество в престижных районах Тбилиси.В частности, квартира на улице Палиашвили стоимостью в 170 тысяч долларов, на проспекте Чавчавадзе стоимостью в 75 тысяч долларов и на улице Атени стоимостью в 95 тысяч долларов.Кроме недвижимости связанные с Гварамия лица в указанный период приобрели четыре дорогих автомобиля марки GRAND CHEROKEE, HONDA, TOYOTA и FIAT на сумку 352 260 лари.Позднее телекомпания "Рустави 2" вернулась к своему законному владельцу фактически полностью банкротом, добавил он.Что касается еще одного эпизода, то, по словам прокурора, он также касается злоупотребления служебными полномочиями.В частности, в феврале 2019 года Гварамия вместе с женой выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2"."То есть вместо того, чтобы стоимость рекламы поступала в "Рустави 2", он оформил договор со связанной с ним компанией "ProS.Co"... В результате этой операции "Рустави 2" не получила ни единого тетри, а на эти деньги "ProS.Co" оплатила покупку Porsche", - сказал прокурор."Соответственно, заявления о том, что якобы Ника Гварамия использовал автомобиль в служебных целях, является ложью, так как этот автомобиль не был собственностью "Рустави 2", и эта мошенническая сделка также служила нанесению финансового ущерба "Рустави 2", - заявил прокурор.Упомянутый автомобиль и сегодня является собственностью "ProS.Co" и до того, как следствие его изъяло, им пользовался Гварамия, заключил прокурор.Сам Гварамия не признает своей вины и считает себя политзаключенным.

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грузия, новости, ника гварамия, кибар халваши, тбилиси