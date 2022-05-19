https://sputnik-georgia.ru/20220519/ivanishvili-i-ego-predstaviteli-prodolzhayut-kritiku-credit-suisse-266767795.html

Иванишвили и его представители продолжают критиковать Credit Suisse

Иванишвили и его представители продолжают критиковать Credit Suisse

Иванишвили ранее обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T21:12+0400

2022-05-19T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Представители основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили раскритиковали решение швейцарского суда, позволяющее швейцарскому банку Credit Suisse не возвращать деньги пострадавшим вкладчикам.Суд в Женеве приговорил бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона к пяти годам тюрьмы за мошенничество и фальсификацию документов. Он признался, что подделывал подписи клиентов, чтобы покупать акции без их ведома. В июле 2020 года он покончил с собой. При этом суд обязал банк вернуть деньги вкладчикам, в том числе Иванишвили, пострадавшим от действий менеджера.При этом, по словам представителя миллиардера, в резолюционной части решения швейцарского суда появилось указание, что "банк взял на себя обязательство вернуть клиентам все деньги, которые он изъял или изымет от третьего лица"."Таким отношением суд дал право Credit Suisse не возвращать украденные деньги клиенту, если он не изымет средства у третьего лица. Соответственно, суд не установил обязательство банка", - заявил представитель Иванишвили.По его словам, Credit Suisse воспользовался решением суда и в 2019 году вернул пострадавшим клиентам только часть украденных денег – 80 миллионов долларов из 130.Представитель Иванишвили: действия Credit Suisse говорят о его отношении к вкладчикам >>"Остальные 50 миллионов долларов уже 36 месяцев как не возвращены клиентам, и Credit Suisse следует логике, определенной судом, и утверждает, что возврат денег клиентам будет произведен тогда, когда они смогут изъять их у третьего лица", - сказал представитель Иванишвили.Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.

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