https://sputnik-georgia.ru/20220517/predstaviteli-ivanishvili-deystviya-credit-suisse-govoryat-o-ego-otnoshenii-k-vkladchikam-266715222.html

Представитель Иванишвили: действия Credit Suisse говорят о его отношении к вкладчикам

Представитель Иванишвили: действия Credit Suisse говорят о его отношении к вкладчикам

В марте Иванишвили в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T23:19+0400

2022-05-17T23:19+0400

2022-05-17T23:49+0400

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бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Действия компании Credit Suisse и не выполнение ею решения выплат бенефециарам говорят о политике банка и нарушении всяческих стандартов, заявил представитель грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit санкционировал только 4 апреля 2022 года и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты."Тот факт что дочерняя компания Credit Suisse не смогла выполнить инструкции от 11 апреля, говорит о модели поведения банка, которая не служит интересам бенефециаров и нарушает соответствующие стандарты. Более того, это заставляет нас думать, что Credit Suisse пытается воспользоваться политическим давлением как средством для нанесения вреда репутации Иванишвили и это должно быть квалифицировано именно так", - сказал представитель миллиардера агентству Associated Press.Иванишвили продолжит судиться со швейцарским банком Credit Suisse >>При этом, он отметил, что бенефециары считают экстраординарным тот факт, что Credit Suisse продолжает не исполнять свои обязанности и проявляет неуважение к клиентом тогда, когда у самого банка множество проблем.В начале мая стало известно, что Иванишвили подал в суд на трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit Suisse.Иванишвили обвиняет фонд в том, что тот не выполняет свою основную функцию — управление активами траста в интересах бенефициаров.Это уже второй иск Иванишвили против швейцарского банка. В марте он в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов.Выигранный судБидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Президент Грузии: Запад не рассматривает санкции против Иванишвили >>Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили