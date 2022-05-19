https://sputnik-georgia.ru/20220519/kak-uberech-detey-ot-gepatita-neizvestnoy-etiologii-otvet-onischenko-266747530.html

Как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии? Ответ Онищенко

Как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии? Ответ Онищенко

В более чем 20 странах мира ВОЗ зафиксировала 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T12:29+0400

2022-05-19T12:29+0400

2022-05-19T12:29+0400

гепатит

новости

общество

дети

здоровье

геннадий онищенко

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Рекомендации, как защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, дал зампрезидента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По его словам, нужно отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость поехать туда, то внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды. "Первое, что нужно сделать: в те страны, где это регистрируется – не ездить, тем более большой нужды в этом нет", – сказал Онищенко в интервью РИА Новости.Несмотря на то, что речь о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, не стоит исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции, подчеркнул эксперт. Поэтому если в семье, где есть дети, кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране, следует быть настороже.Кроме того, если же есть необходимость посетить какую-либо страну, где выявлена болезнь, то следует поинтересоваться местной ситуацией, выбирать благополучные с точки зрения эпидемической безопасности места проживания, следить за качеством пищи и воды, пояснил Онищенко.Вспышка острого гепатита среди детей – что это за болезнь и есть ли случаи в Грузии? >>>Также доктор медицинских наук отметил, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание, однако панику поднимать не следует.Достоверных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, на сегодня нет, значимую роль играет скорость диагностики, резюмировал Онищенко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гепатит, новости, общество, дети, здоровье, геннадий онищенко