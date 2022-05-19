https://sputnik-georgia.ru/20220519/komandno-shtabnye-ucheniya-gelati-2022-prokhodyat-v-gruzii-266765163.html

В Грузии проходят командно-штабные учения "Гелати 2022"

В Грузии проходят командно-штабные учения "Гелати 2022"

В учениях также приняли участие вертолеты Ми-24 и "Ирокез" (UH1), принадлежащие Силам обороны 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T20:24+0400

2022-05-19T20:24+0400

2022-05-19T21:33+0400

грузия

новости

политика

оборона грузии

министерство обороны грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/13/266764853_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_002a9dbf26778c618c922caa28833499.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Учения "Гелати 2022", организованные Генеральным штабом и Западным командованием Сил обороны Грузии, проходят на полигоне Орфоло (регион Самцхе-Джавахети), сообщает министерство обороны Грузии.Цель учений - улучшение процедур управления и контроля штабом бригады в процессе планирования и исполнения в ходе оборонительных операций.В них участвуют подразделения Западного командования, Командования учений и военного образования, авиации и ПВО, 10-й кадрированной бригады Национальной гвардии, Командования логистического обеспечения, Батальона специальных операций, Батальона военной полиции и Департамента особых заданий МВД, департамента охраны объектов и департаментов по охране государственной границы и береговой охраны, говорится в сообщении министерства."Тактическая группа 32-го пехотного батальона третьей пехотной бригады успешно провела оборонительную операцию. Подразделение поддерживали зенитные, артиллерийские, инженерные, механизированные, танковые и противотанковые части", - говорится в сообщении.В учениях также приняли участие вертолеты Ми-24 и "Ирокез" (UH1), принадлежащие Силам обороны.Командно-штабные учения "Гелати-2022" с использованием полевого компонента (CPX/CAX/LIVEX) проводятся по приказу командующего Силами обороны Грузии, при организации Генерального штаба, Западным командованием и Совместным центром подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).В ведомстве отмечают, что на всех этапах учений используются директивы руководства по коллективной подготовке и учений НАТО.Учения тактического уровня завершатся при поддержке теоретических и компьютерных систем (CAX) в Сенаки во второй пехотной бригаде, а учения с привлечением сил на полигоне Орфоло 20 мая.Вертолеты оказались грузинскими: Минобороны пресекло панику в СМИ >>Оппозиционные телеканалы в среду обнародовали видео вертолетов вблизи Горийского района, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено. В ответ Минобороны заявило, что вертолеты принадлежат авиации Сил обороны Грузии и командованию воздушной обороны, которые принимали участие в плановых командно-штабных учениях "Гелати 2022" на базе Орполо

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, оборона грузии, министерство обороны грузии