https://sputnik-georgia.ru/20220519/minzdrav-gruzii-podschital-skolko-sekonomilo-naselenie-blagodarya-lekarstvam-iz-turtsii-266770817.html

Минздрав Грузии подсчитал, сколько сэкономило население благодаря лекарствам из Турции

Минздрав Грузии подсчитал, сколько сэкономило население благодаря лекарствам из Турции

В результате открытия турецкого рынка в грузинских аптечных сетях доступно более 400 наименований лекарств по значительно более низким ценам 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T23:34+0400

2022-05-19T23:34+0400

2022-05-20T00:04+0400

грузия

новости

общество

турция

минздрав грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24783/58/247835870_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_e44791af3711a3b4c3d6d375caed452f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Население Грузии с момента открытия турецкого фармрынка сэкономило при покупке лекарств около 43 миллионов лари, сообщает Минздрав Грузии.Фармацевтический рынок Турции открылся для Грузии в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В результате цены на лекарства сократились на 60-80%.Министерство здравоохранения изучило показатель продажи лекарств, согласно которым медикаменты из Турции приобрели более 125 тысяч человек. Если раньше в сумме им пришлось бы заплатить за лекарства 62 миллиона лари, то теперь этот показатель снизился до 19 миллионов.По словам Гудушаури, в результате открытия турецкого рынка в грузинских аптечных сетях доступно более 400 наименований лекарств по значительно более низким ценам."Количество лекарств, которые завозят из Турции, растет с каждым днем, и эта льгота коснется большего числа граждан", - сказал Илья Гудушаури.Количество наименований турецких лекарств в Грузии выросло >>С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, турция, минздрав грузии