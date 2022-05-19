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Вооруженный мужчина захватил заложников в штате Висконсин
Вооруженный мужчина захватил заложников в штате Висконсин
Полиция распространила в соцсетях сообщение, в котором настоятельно призвала горожан избегать данного района 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T22:45+0400
2022-05-19T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина в течение нескольких часов удерживает церковь с прихожанами в американском городе Эпплтон (штат Висконсин), пишет газета Insider. Согласно ее информации, в четверг утром неизвестный мужчина вошел в церковь, после чего направил оружие на прихожан и забрался на крышу здания. Там он провел несколько часов, сделав к моменту приезда полиции несколько предупредительных выстрелов в воздух, сообщает РИА Новости.Правоохранители в этой связи распространили в соцсетях сообщение, в котором указали, что в церкви происходит "активный инцидент", и настоятельно призвали горожан избегать данного района.Стрельба в США - жертвами стали десять человек >>О каких-либо требованиях стрелка не сообщалось. Его личность также не раскрывается. Согласно подтвержденной информации, полиция убедила преступника вступить в переговоры. В церкви, которую удерживает мужчина, по предварительным данным, находятся несколько десятков человек. Информация о возможных жертвах или пострадавших среди прихожан отсутствует.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, сша
Вооруженный мужчина захватил заложников в штате Висконсин
Полиция распространила в соцсетях сообщение, в котором настоятельно призвала горожан избегать данного района
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина в течение нескольких часов удерживает церковь с прихожанами в американском городе Эпплтон (штат Висконсин), пишет газета Insider.
Согласно ее информации, в четверг утром неизвестный мужчина вошел в церковь, после чего направил оружие на прихожан и забрался на крышу здания. Там он провел несколько часов, сделав к моменту приезда полиции несколько предупредительных выстрелов в воздух, сообщает РИА Новости
.
Правоохранители в этой связи распространили в соцсетях сообщение, в котором указали, что в церкви происходит "активный инцидент", и настоятельно призвали горожан избегать данного района.
О каких-либо требованиях стрелка не сообщалось. Его личность также не раскрывается.
Согласно подтвержденной информации, полиция убедила преступника вступить в переговоры. В церкви, которую удерживает мужчина, по предварительным данным, находятся несколько десятков человек. Информация о возможных жертвах или пострадавших среди прихожан отсутствует.