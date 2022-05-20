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Глава "Грузинской мечты" назвал евродепутата покровительницей преступников
Глава "Грузинской мечты" назвал евродепутата покровительницей преступников
Депутат Европарламента покрывает "Нацдвижение" - Кобахидзе 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T17:49+0400
2022-05-20T17:49+0400
2022-05-20T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил европарламентария Виолу фон Крамон в покровительстве крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".Крамон является одной из девяти депутатов Европарламента, которая подписала критическое заявление в связи с арестом гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.Если бы Виола фон Крамон давала справедливую оценку, то она бы не делала подобных заявлений, отметил Кобахидзе.В заявлении европарламентариев отмечено, что "необоснованный" приговор в отношении Гварамия "представляет серьезную угрозу европейскому будущему Грузии, которое требует приверженности демократическим ценностям, включая свободу СМИ и верховенство закона".Европарламентарии считают, что вердикт, вынесенный судом без "убедительных доказательств", является "продолжением ухудшения верховенства закона в Грузии"."Где регресс? Регресс есть в восприятии. Эти восприятия здесь формирует "Нацдвижение", а там Фон Крамон… Именно такие люди, которые постоянно подталкивают систему к несправедливости, по своей сути являются антиевросоюзом, так как европейские ценности – это многое, но главное из них – это верховенство закона", - заявил Кобахидзе.Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии>>В предвзятости Виолу фон Крамон также обвинил председатель парламентского комитета по внявшим связям Николоз Самхарадзе.Европарламентарий уже отреагировала на обвинения в свой адрес."Кто может воспринимать этих ребят всерьез? Так грустно смотреть на это", - написала Крамон в Твиттере.Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.
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политика, новости, грузия, ника гварамия, кибар халваши, европарламент, тбилисский городской суд
Глава "Грузинской мечты" назвал евродепутата покровительницей преступников
17:49 20.05.2022 (обновлено: 19:23 20.05.2022)
Депутат Европарламента покрывает "Нацдвижение" - Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил европарламентария Виолу фон Крамон в покровительстве крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".
Крамон является одной из девяти депутатов Европарламента, которая подписала критическое заявление
в связи с арестом гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.
"Она прекрасно знает, что, будучи на посту генпрокурора, этот человек совершал немало мерзостей и теперь обокрал "Рустави 2". Это знает Виола фон Крамон, но говорит другое. Почему? Потому что она покровительница преступников", - заявил Кобахидзе.
Если бы Виола фон Крамон давала справедливую оценку, то она бы не делала подобных заявлений, отметил Кобахидзе.
В заявлении европарламентариев отмечено, что "необоснованный" приговор в отношении Гварамия "представляет серьезную угрозу европейскому будущему Грузии, которое требует приверженности демократическим ценностям, включая свободу СМИ и верховенство закона".
Европарламентарии считают, что вердикт, вынесенный судом без "убедительных доказательств", является "продолжением ухудшения верховенства закона в Грузии".
"Где регресс? Регресс есть в восприятии. Эти восприятия здесь формирует "Нацдвижение", а там Фон Крамон… Именно такие люди, которые постоянно подталкивают систему к несправедливости, по своей сути являются антиевросоюзом, так как европейские ценности – это многое, но главное из них – это верховенство закона", - заявил Кобахидзе.
В предвзятости Виолу фон Крамон также обвинил председатель парламентского комитета по внявшим связям Николоз Самхарадзе.
"Когда есть конкретные уголовные дела и ты призываешь не наказывать виновных исходя из политической целесообразности, то это прямо подрывает справедливость в стране. Если Виола фон Крамон не будет делать предвзятые заявления, то и с нашей стороны не будет критики", - отметил Самхарадзе.
Европарламентарий уже отреагировала на обвинения в свой адрес.
"Кто может воспринимать этих ребят всерьез? Так грустно смотреть на это", - написала Крамон в Твиттере.
Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.
Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.