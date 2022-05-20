https://sputnik-georgia.ru/20220520/glava-gruzinskoy-mechty-nazval-evrodeputata-pokrovitelnitsey-kriminalov-266786317.html

Глава "Грузинской мечты" назвал евродепутата покровительницей преступников

Глава "Грузинской мечты" назвал евродепутата покровительницей преступников

Депутат Европарламента покрывает "Нацдвижение" - Кобахидзе 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T17:49+0400

2022-05-20T17:49+0400

2022-05-20T19:23+0400

политика

новости

грузия

ника гварамия

кибар халваши

европарламент

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390493_241:0:3832:2020_1920x0_80_0_0_38dbf481bb65176fffe71cd97f461d20.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил европарламентария Виолу фон Крамон в покровительстве крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".Крамон является одной из девяти депутатов Европарламента, которая подписала критическое заявление в связи с арестом гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.Если бы Виола фон Крамон давала справедливую оценку, то она бы не делала подобных заявлений, отметил Кобахидзе.В заявлении европарламентариев отмечено, что "необоснованный" приговор в отношении Гварамия "представляет серьезную угрозу европейскому будущему Грузии, которое требует приверженности демократическим ценностям, включая свободу СМИ и верховенство закона".Европарламентарии считают, что вердикт, вынесенный судом без "убедительных доказательств", является "продолжением ухудшения верховенства закона в Грузии"."Где регресс? Регресс есть в восприятии. Эти восприятия здесь формирует "Нацдвижение", а там Фон Крамон… Именно такие люди, которые постоянно подталкивают систему к несправедливости, по своей сути являются антиевросоюзом, так как европейские ценности – это многое, но главное из них – это верховенство закона", - заявил Кобахидзе.Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии>>В предвзятости Виолу фон Крамон также обвинил председатель парламентского комитета по внявшим связям Николоз Самхарадзе.Европарламентарий уже отреагировала на обвинения в свой адрес."Кто может воспринимать этих ребят всерьез? Так грустно смотреть на это", - написала Крамон в Твиттере.Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ника гварамия, кибар халваши, европарламент, тбилисский городской суд