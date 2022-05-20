https://sputnik-georgia.ru/20220520/peredacha-ids-borjomi-gruzii-zavershitsya-v-blizhayshee-vremya---premer-dal-poruchenie-266795316.html

Передача IDS Borjomi Грузии завершится в ближайшее время - премьер дал поручение

Передача IDS Borjomi Грузии завершится в ближайшее время - премьер дал поручение

В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T23:03+0400

2022-05-20T23:03+0400

2022-05-20T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Передача правительству компании IDS Borjomi International должна завершитя в кратчайший сроки, такое задание получила экономическая команда от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек. Встреча с руководством так и не состоялась.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.IDS Borjomi готов передать долю в компании правительству Грузии >>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие

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