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Правительство: со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов
Правительство: со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов
Грузия уже провела переговоры с Турцией, Арменией и Азербайджаном для координации пропуска грузов 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T23:57+0400
2022-05-20T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов, но есть препятствия на границах с соседними странами из-за ведущихся работ.Импортеры в четверг заявили, что на границах Грузии возникла проблема с завозом грузов.По данным администрации, Грузия уже провела переговоры с Турцией, Арменией и Азербайджаном для координации пропуска грузов.На данном этапе урегулирован вопрос провоза скоропортящихся грузов.Таможня Грузии перешла на особый режим работы >>В четверг таможенно-пропускные пункты Грузии объявили о переходе на особый режим работы из-за скопившегося на границах большого количества машин с грузом.
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грузия, новости, экономика, транспорт в грузии, правительство грузии
Правительство: со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов
23:57 20.05.2022 (обновлено: 00:06 21.05.2022)
Грузия уже провела переговоры с Турцией, Арменией и Азербайджаном для координации пропуска грузов
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов, но есть препятствия на границах с соседними странами из-за ведущихся работ.
Импортеры в четверг заявили, что на границах Грузии возникла проблема с завозом грузов.
"Все зафиксированные препятствия связаны с инфраструктурными, а в случае Верхнего Ларса - ремонтными работами", - говорится в сообщении администрации правительства.
По данным администрации, Грузия уже провела переговоры с Турцией, Арменией и Азербайджаном для координации пропуска грузов.
На данном этапе урегулирован вопрос провоза скоропортящихся грузов.
В четверг таможенно-пропускные пункты Грузии объявили о переходе на особый режим работы из-за скопившегося на границах большого количества машин с грузом.