https://sputnik-georgia.ru/20220520/pravitelstvo-so-storony-gruzii-net-problem-s-propuskom-gruzov-266796391.html

Правительство: со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов

Правительство: со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов

Грузия уже провела переговоры с Турцией, Арменией и Азербайджаном для координации пропуска грузов 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Со стороны Грузии нет проблем с пропуском грузов, но есть препятствия на границах с соседними странами из-за ведущихся работ.Импортеры в четверг заявили, что на границах Грузии возникла проблема с завозом грузов.По данным администрации, Грузия уже провела переговоры с Турцией, Арменией и Азербайджаном для координации пропуска грузов.На данном этапе урегулирован вопрос провоза скоропортящихся грузов.Таможня Грузии перешла на особый режим работы >>В четверг таможенно-пропускные пункты Грузии объявили о переходе на особый режим работы из-за скопившегося на границах большого количества машин с грузом.

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2022

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грузия, новости, экономика, транспорт в грузии, правительство грузии