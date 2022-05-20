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Программа трудоустройства неимущих в Грузии: новые данные
Программа трудоустройства неимущих в Грузии: новые данные
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T23:24+0400
2022-05-20T23:24+0400
2022-05-20T23:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. За получением работы в рамках программы по трудоустройству социально незащищенных граждан обратились 28,7 тысячи человек, 12,5 тысячи из которых получили работу, такие данные были представлены на заседании экономического совета правительства Грузии.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Включиться в госпрограмму могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.Также на заседании рассматривались последние данные статистики по экономике и другие вопросы.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.С соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Включиться в госпрограмму трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Безработица в Грузии выросла - новая статистика >>Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Уровень безработицы в Грузии 20,6%, согласно данным Национального центра статистики страны на 2021 год.
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грузия, новости, общество, безработица, правительство грузии
Программа трудоустройства неимущих в Грузии: новые данные
23:24 20.05.2022 (обновлено: 23:25 20.05.2022)
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. За получением работы в рамках программы по трудоустройству социально незащищенных граждан обратились 28,7 тысячи человек, 12,5 тысячи из которых получили работу, такие данные были представлены на заседании экономического совета правительства Грузии.
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Включиться в госпрограмму могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании совета поручил руководителю департамента отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили усилить работу совместно с мэрами районов, чтобы обеспечить граждан работой.
Также на заседании рассматривались последние данные статистики по экономике и другие вопросы.
Программа трудоустройства
Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
С соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Включиться в госпрограмму трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.
В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.
Уровень безработицы в Грузии 20,6%, согласно данным Национального центра статистики страны на 2021 год.