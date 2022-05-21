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Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю
Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю
Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T15:36+0400
2022-05-21T15:39+0400
фермеры
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новости
экономика
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии в рамках помощи малоземельным фермерам уже 1,2 тысячи фермеров активировали агрокарты с начисленными баллами, говорится в сообщении Агентства развития села.Программа правительства поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью от 0,25 до 1,25 гектара стартовала 10 мая.При этом 340 фермеров уже приобрели необходимое для обработки земли в специализированных магазинах.Размер субсидии на землю сельскохозяйственного назначения составляет 300 баллов за гектар, и получить ее смогут владельцы или совладельцы земельного участка вышеуказанной площади.Для того, чтобы воспользоваться этой субсидией, владельцы до 30 июня 2022 года обязаны зарегистрировать ее в рамках программы первичной регистрации земли. Кроме того, желающие получить субсидии обязаны пройти регистрацию в реестре "Проекта регистрации ферм/фермеров".В Грузии продолжают выдавать агрокредиты &gt;&gt;&gt;Только при соблюдении этих двух условий владельцы сельхозучастков получат баллы или деньги на специальную пластиковую агрокарту.Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли.По предварительной оценке, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).
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фермеры, грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии

Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю

15:36 21.05.2022 (обновлено: 15:39 21.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerСбор урожая винограда - ртвели 2021 в Кахети. Фермеры работают на винограднике
Сбор урожая винограда - ртвели 2021 в Кахети. Фермеры работают на винограднике - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии в рамках помощи малоземельным фермерам уже 1,2 тысячи фермеров активировали агрокарты с начисленными баллами, говорится в сообщении Агентства развития села.
Программа правительства поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью от 0,25 до 1,25 гектара стартовала 10 мая.
Всего агробаллы в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения" начислены до 100 тысячам фермеров, из которых 1,2 тысячи уже активировали свои карты.
При этом 340 фермеров уже приобрели необходимое для обработки земли в специализированных магазинах.
Размер субсидии на землю сельскохозяйственного назначения составляет 300 баллов за гектар, и получить ее смогут владельцы или совладельцы земельного участка вышеуказанной площади.
Для того, чтобы воспользоваться этой субсидией, владельцы до 30 июня 2022 года обязаны зарегистрировать ее в рамках программы первичной регистрации земли. Кроме того, желающие получить субсидии обязаны пройти регистрацию в реестре "Проекта регистрации ферм/фермеров".
В Грузии продолжают выдавать агрокредиты >>>
Только при соблюдении этих двух условий владельцы сельхозучастков получат баллы или деньги на специальную пластиковую агрокарту.
Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли.
По предварительной оценке, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).
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