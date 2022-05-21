https://sputnik-georgia.ru/20220521/fermery-gruzii-poluchili-ot-gosudarstva-pomosch-na-zemlyu-266803651.html

Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю

Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю

Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T15:36+0400

2022-05-21T15:36+0400

2022-05-21T15:39+0400

фермеры

грузия

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии в рамках помощи малоземельным фермерам уже 1,2 тысячи фермеров активировали агрокарты с начисленными баллами, говорится в сообщении Агентства развития села.Программа правительства поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью от 0,25 до 1,25 гектара стартовала 10 мая.При этом 340 фермеров уже приобрели необходимое для обработки земли в специализированных магазинах.Размер субсидии на землю сельскохозяйственного назначения составляет 300 баллов за гектар, и получить ее смогут владельцы или совладельцы земельного участка вышеуказанной площади.Для того, чтобы воспользоваться этой субсидией, владельцы до 30 июня 2022 года обязаны зарегистрировать ее в рамках программы первичной регистрации земли. Кроме того, желающие получить субсидии обязаны пройти регистрацию в реестре "Проекта регистрации ферм/фермеров".В Грузии продолжают выдавать агрокредиты >>>Только при соблюдении этих двух условий владельцы сельхозучастков получат баллы или деньги на специальную пластиковую агрокарту.Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли.По предварительной оценке, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).

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фермеры, грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии