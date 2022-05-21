https://sputnik-georgia.ru/20220521/v-gruzii-prodolzhayut-vydavat-agrokredity-266797837.html
В Грузии продолжают выдавать агрокредиты
В Грузии продолжают выдавать агрокредиты
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T14:04+0400
2022-05-21T14:04+0400
2022-05-21T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 3 501 кредит на сумму 59,9 миллиона лари с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты >>В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.Целью кредитов в рамках проекта льготного агрокредитования является снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
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Sputnik Грузия
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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии
В Грузии продолжают выдавать агрокредиты
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 3 501 кредит на сумму 59,9 миллиона лари с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.
Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.
Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари.
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.
Целью кредитов в рамках проекта льготного агрокредитования является снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.