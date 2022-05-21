https://sputnik-georgia.ru/20220521/gruziya-za-chetyre-mesyatsa-zarabotala-na-turistakh-polmilliarda-dollarov-266797453.html
Грузия за четыре месяца заработала на туристах полмиллиарда долларов
Грузия за четыре месяца заработала на туристах полмиллиарда долларов
Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – 104,2 миллиона долларов 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T09:01+0400
2022-05-21T09:01+0400
2022-05-21T09:01+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за четыре месяца 2022 года составили 582,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 462,6%, а по сравнению же с 2019 годом, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников, упали на 31,1%.Переводы из России в Грузию выросли в четыре раза - эксперт рассказал о причинах >>В апреле 2022 года доход от туризма составил 188,6 миллиона долларов, что на 278% выше показателя за прошлый год и на 29,4% меньше, чем в апреле 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за четыре месяца 2022 года потратили визитеры из России – 104,2 миллиона долларов.При этом в апреле больше всего потратили граждане России (36,5 миллиона долларов), граждане Беларуси (28,1 миллиона долларов) и граждане Израиля (20,9 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 820,8 тысячи.Грузия за четыре месяца 2022 года восстановила показатели 2019 года на 68,9%.Из общего числа визитов, 188,6 тысячи были туристическими, что на 278,2% больше, чем в январе-апреле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 70,6%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-апреле 2022 году осуществили граждане Турции.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, экономика, новости
Грузия за четыре месяца заработала на туристах полмиллиарда долларов
Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – 104,2 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за четыре месяца 2022 года составили 582,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 462,6%, а по сравнению же с 2019 годом, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников, упали на 31,1%.
В апреле 2022 года доход от туризма составил 188,6 миллиона долларов, что на 278% выше показателя за прошлый год и на 29,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за четыре месяца 2022 года потратили визитеры из России – 104,2 миллиона долларов.
При этом в апреле больше всего потратили граждане России (36,5 миллиона долларов), граждане Беларуси (28,1 миллиона долларов) и граждане Израиля (20,9 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 820,8 тысячи.
Грузия за четыре месяца 2022 года восстановила показатели 2019 года на 68,9%.
Из общего числа визитов, 188,6 тысячи были туристическими, что на 278,2% больше, чем в январе-апреле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 70,6%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-апреле 2022 году осуществили граждане Турции.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.