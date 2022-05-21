https://sputnik-georgia.ru/20220521/uchenye-iz-raznykh-stran-pristupili-k-izucheniyu-gruzinskogo-mnogogolosiya-266784849.html
Ученые из разных стран приступили к изучению грузинского многоголосия
Ученые из разных стран приступили к изучению грузинского многоголосия
Наряду с грузинскими учеными, в проекте участвуют ученые из Канады, Испании, Бельгии и других стран 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T22:02+0400
2022-05-21T22:02+0400
2022-05-21T22:02+0400
грузинское многоголосие
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Выдающиеся ученые из разных стран привлечены к изучению грузинского многоголосия, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве отмечают, что беспрецедентный проект реализуется совместно с международным центром традиционного многоголосия при Тбилисской государственной консерватории.Автором идеи является исполнительный директор Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Донадзе.Проект стартовал в мае этого года и будет завершен в 2023 году. В результате будет подготовлено исследование о современных тенденциях и перспективах развития грузинской традиционной полифонии.Научные статьи будут опубликованы на английском языке и будут доступны для широкой публики. Заинтересованные грузинские читатели смогут ознакомиться с материалом в электронном формате.Наряду с грузинскими учеными, в проекте участвуют ученые из Канады, Испании, Бельгии и других стран.Грузинское многоголосие, признанное ЮНЕСКО в 2001 году шедевром устного и нематериального наследия человечества, всегда было неотъемлемой частью традиционной музыкальной культуры и существования грузинского народа. В нем выражены синкретические формы языческой эпохи, прежде всего картвельских племен, а затем и грузинской нации, особенности мировоззрения.В христианскую эпоху оно продолжало быть неотъемлемой частью как мирской жизни, так и богослужения, и наряду с народными представлениями выражало христианские взгляды грузинской нации.
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грузинское многоголосие , грузия, новости, культура, канада, испания, бельгия, юнеско
Ученые из разных стран приступили к изучению грузинского многоголосия
Наряду с грузинскими учеными, в проекте участвуют ученые из Канады, Испании, Бельгии и других стран
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Выдающиеся ученые из разных стран привлечены к изучению грузинского многоголосия, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Цель проекта – представить современное состояние грузинского многоголосия и его перспективы на будущее глазами местных и зарубежных этномузыкологов.
В ведомстве отмечают, что беспрецедентный проект реализуется совместно с международным центром традиционного многоголосия при Тбилисской государственной консерватории.
Автором идеи является исполнительный директор Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Донадзе.
Проект стартовал в мае этого года и будет завершен в 2023 году. В результате будет подготовлено исследование о современных тенденциях и перспективах развития грузинской традиционной полифонии.
Научные статьи будут опубликованы на английском языке и будут доступны для широкой публики. Заинтересованные грузинские читатели смогут ознакомиться с материалом в электронном формате.
Наряду с грузинскими учеными, в проекте участвуют ученые из Канады, Испании, Бельгии и других стран.
Грузинское многоголосие, признанное ЮНЕСКО в 2001 году шедевром устного и нематериального наследия человечества, всегда было неотъемлемой частью традиционной музыкальной культуры и существования грузинского народа.
В нем выражены синкретические формы языческой эпохи, прежде всего картвельских племен, а затем и грузинской нации, особенности мировоззрения.
В христианскую эпоху оно продолжало быть неотъемлемой частью как мирской жизни, так и богослужения, и наряду с народными представлениями выражало христианские взгляды грузинской нации.