https://sputnik-georgia.ru/20220521/v-zakon-gruzii-o-donorstve-krovi-budut-vneseny-izmeneniya-266797696.html

В закон Грузии "О донорстве крови" будут внесены изменения

В закон Грузии "О донорстве крови" будут внесены изменения

Система производства и донорства крови будет полностью освобождена от коммерческих интересов, заявила замминистра 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T16:59+0400

2022-05-21T16:59+0400

2022-05-21T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. С целью обеспечения безопасности и наличия крови правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов", новый законопроект обсудили на объединенном заседании парламентских комитетов по обороне и безопасности, а также отраслевой экономики.Основным принципом донорства в Грузии является добровольность. Донором может быть любой гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, прошедший медицинское обследование и у которого не обнаружено противопоказаний к донорству. Сдать кровь можно безвозмездно, а можно и за деньги, а также с целью хранения собственной крови.Как отметила замминистра, действующий закон о компонентах крови и донорстве был принят в 1995 году, и, естественно, ряд аспектов нуждается в обновлении и приведении в соответствие с международными стандартами.По ее словам важно, чтобы правовая среда, регулирующая систему безопасности крови в стране, соответствовала европейским директивам и международным стандартам.В результате принятия законопроекта будет создана система управления качеством крови и ее компонентов. В соответствии с европейскими стандартами будут установлены требования, связанные с правом и принципами донорства крови, вопросы, связанные с правом реципиента.Глава Минздрава Грузии призывает граждан стать донорами крови >>По словам Тамар Габуния, система производства и донорства крови будет полностью освобождена от коммерческих интересов. Для этого учреждение крови будет функционировать только как некоммерческая организация, в то время как в настоящее время большинство банков крови являются частными учреждениями.Большинство членов комитета поддержали вынесение предложенных законодательных изменений на пленарное заседание.

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грузия, новости, общество, минздрав грузии, донорство