https://sputnik-georgia.ru/20220522/antitabachnyy-alyans-gruzii-snova-bet-trevogu-prichina----alternativa-sigaretam-266807150.html

Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам

Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам

Табачная индустрия пытается создать ложное впечатление о пользе альтернативы курения сигарет как о средстве бросить курить, заявляют в организации 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T09:36+0400

2022-05-22T09:36+0400

2022-05-22T09:36+0400

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грузия

общество

нпо "альянс контроля табака"

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Альянс контроля табака недоволен лекциями медиков о пользе нагревающегося табака, который является альтернативой обычным сигаретам.В Грузии на сегодняшний день на фоне запрета курения в общественных местах набирает все большую популярность электронные сигареты или сигареты со стиками с нагревающимся табаком. Причина - отсутствие неприятного запаха и достаточное содержание никотина для никотинозависимых.По его мнению, табачная индустрия пытается создать ложное впечатление о пользе альтернативы курения сигарет как о средстве бросить курить и стала использовать для этого врачей."Мы призываем всех врачей, специалистов общественного здоровья, неправительственные и профессиональные организации здравоохранения не принимать участия в таких мероприятиях, направленных против здоровья и жизни граждан", - говорится в заявлении альянса.Альянс потребовал от властей содействия в запрете подобных активностей.Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.

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новости, грузия, общество, нпо "альянс контроля табака"