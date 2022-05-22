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Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам
Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам
Табачная индустрия пытается создать ложное впечатление о пользе альтернативы курения сигарет как о средстве бросить курить, заявляют в организации 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T09:36+0400
2022-05-22T09:36+0400
2022-05-22T09:36+0400
новости
грузия
общество
нпо "альянс контроля табака"
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Альянс контроля табака недоволен лекциями медиков о пользе нагревающегося табака, который является альтернативой обычным сигаретам.В Грузии на сегодняшний день на фоне запрета курения в общественных местах набирает все большую популярность электронные сигареты или сигареты со стиками с нагревающимся табаком. Причина - отсутствие неприятного запаха и достаточное содержание никотина для никотинозависимых.По его мнению, табачная индустрия пытается создать ложное впечатление о пользе альтернативы курения сигарет как о средстве бросить курить и стала использовать для этого врачей."Мы призываем всех врачей, специалистов общественного здоровья, неправительственные и профессиональные организации здравоохранения не принимать участия в таких мероприятиях, направленных против здоровья и жизни граждан", - говорится в заявлении альянса.Альянс потребовал от властей содействия в запрете подобных активностей.Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, нпо "альянс контроля табака"
Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам
Табачная индустрия пытается создать ложное впечатление о пользе альтернативы курения сигарет как о средстве бросить курить, заявляют в организации
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Альянс контроля табака недоволен лекциями медиков о пользе нагревающегося табака, который является альтернативой обычным сигаретам.
В Грузии на сегодняшний день на фоне запрета курения в общественных местах набирает все большую популярность электронные сигареты или сигареты со стиками с нагревающимся табаком. Причина - отсутствие неприятного запаха и достаточное содержание никотина для никотинозависимых.
"Целью индустрии является обработка молодежи для возникновения лояльного отношение к продукции, которая убивает", - говорится в заявлении альянса.
По его мнению, табачная индустрия пытается создать ложное впечатление о пользе альтернативы курения сигарет как о средстве бросить курить и стала использовать для этого врачей.
"Мы призываем всех врачей, специалистов общественного здоровья, неправительственные и профессиональные организации здравоохранения не принимать участия в таких мероприятиях, направленных против здоровья и жизни граждан", - говорится в заявлении альянса.
Альянс потребовал от властей содействия в запрете подобных активностей.
Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.