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Автомобиль насмерть сбил подростка на западе Грузии
Автомобиль насмерть сбил подростка на западе Грузии
Легковой автомобиль сбил подростка в тот момент, когда он ехал на велосипеде 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T10:04+0400
2022-05-22T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Одиннадцатилетний подросток стал жертвой ДТП на западе Грузии накануне поздно вечером, сообщают местные СМИ.По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил подростка в тот момент, когда он ехал на велосипеде.Пострадавшего сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.Последний звонок на юге Грузии завершился трагедией >>На месте ДТП всю ночь работали эксперты-криминалисты. Начато расследование. Информация о том, был ли задержан водитель автомобиля, не сообщается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, дтп
Автомобиль насмерть сбил подростка на западе Грузии
10:04 22.05.2022 (обновлено: 11:43 22.05.2022)
Легковой автомобиль сбил подростка в тот момент, когда он ехал на велосипеде
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Одиннадцатилетний подросток стал жертвой ДТП на западе Грузии накануне поздно вечером, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил подростка в тот момент, когда он ехал на велосипеде.
Пострадавшего сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.
На месте ДТП всю ночь работали эксперты-криминалисты. Начато расследование. Информация о том, был ли задержан водитель автомобиля, не сообщается.