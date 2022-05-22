https://sputnik-georgia.ru/20220522/avtomobil-nasmert-sbil-podrostka-na-zapade-gruzii-266811628.html

Автомобиль насмерть сбил подростка на западе Грузии

Автомобиль насмерть сбил подростка на западе Грузии

Легковой автомобиль сбил подростка в тот момент, когда он ехал на велосипеде 22.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Одиннадцатилетний подросток стал жертвой ДТП на западе Грузии накануне поздно вечером, сообщают местные СМИ.По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил подростка в тот момент, когда он ехал на велосипеде.Пострадавшего сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.Последний звонок на юге Грузии завершился трагедией >>На месте ДТП всю ночь работали эксперты-криминалисты. Начато расследование. Информация о том, был ли задержан водитель автомобиля, не сообщается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, дтп