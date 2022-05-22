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Филиал Голливудской киноакадемии откроется в Грузии

Филиал Голливудской киноакадемии откроется в Грузии

Это будет способствовать не только подготовке профессиональных кадров, но и развитию экономического, а также туристического секторов страны 22.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Филиал Голливудской киноакадемии откроется в ближайшее время в Тбилиси при поддержке Грузинского национального университета, сообщает информационное агентство Marketer.Отмечается, что переговоры об открытии филиала в Грузии начались еще до пандемии коронавируса, однако из-за ряда причин были отложены.По словам представителя Академии Линды Киколашвили, Голливудская киноакадемия является особенно важным проектом для Грузии как с точки зрения повышения культурных ценностей, так и с точки зрения профессиональной подготовки.Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете >>>Кроме того, лекции и курсы в Академии будут вести ведущие американские дипломированные профессора, работающие в киноиндустрии."Мы ожидаем студентов как из постсоветских стран, так и из Европы, что очень важно для Грузии с точки зрения туризма и экономики", – сказала Линда Киколашвили.Финансирование проекта полностью взял на себя Грузинский национальный университет SEU, в котором первоначально и будет проходить обучение для студентов Голливудской академии.Филиал начнет работу с сертификационных курсов. За этим последует программа бакалавриата, и, как только у Академии появится собственное учебное здание, будет рассмотрено добавление и магистерской программы.Окончить бакалавриат в академии сможет любой желающий со средним образованием. На данном этапе программа будет доступна только на английском языке, а в будущем планируется создать грузинский сектор. Посещение курсов и мастер-классов будет доступно для всех желающих старше 16 лет.

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