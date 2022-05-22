https://sputnik-georgia.ru/20220522/filial-gollivudskoy-kinoakademii-otkroetsya-v-gruzii-266784342.html
Филиал Голливудской киноакадемии откроется в Грузии
Филиал Голливудской киноакадемии откроется в Грузии
Это будет способствовать не только подготовке профессиональных кадров, но и развитию экономического, а также туристического секторов страны 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T11:01+0400
2022-05-22T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Филиал Голливудской киноакадемии откроется в ближайшее время в Тбилиси при поддержке Грузинского национального университета, сообщает информационное агентство Marketer.Отмечается, что переговоры об открытии филиала в Грузии начались еще до пандемии коронавируса, однако из-за ряда причин были отложены.По словам представителя Академии Линды Киколашвили, Голливудская киноакадемия является особенно важным проектом для Грузии как с точки зрения повышения культурных ценностей, так и с точки зрения профессиональной подготовки.Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете >>>Кроме того, лекции и курсы в Академии будут вести ведущие американские дипломированные профессора, работающие в киноиндустрии."Мы ожидаем студентов как из постсоветских стран, так и из Европы, что очень важно для Грузии с точки зрения туризма и экономики", – сказала Линда Киколашвили.Финансирование проекта полностью взял на себя Грузинский национальный университет SEU, в котором первоначально и будет проходить обучение для студентов Голливудской академии.Филиал начнет работу с сертификационных курсов. За этим последует программа бакалавриата, и, как только у Академии появится собственное учебное здание, будет рассмотрено добавление и магистерской программы.Окончить бакалавриат в академии сможет любой желающий со средним образованием. На данном этапе программа будет доступна только на английском языке, а в будущем планируется создать грузинский сектор. Посещение курсов и мастер-классов будет доступно для всех желающих старше 16 лет.
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лос-анджелес, грузия, новости, культура, европа, голливуд, кино, вузы грузии, образование в грузии, образование
Филиал Голливудской киноакадемии откроется в Грузии
11:01 22.05.2022 (обновлено: 14:00 22.05.2022)
Это будет способствовать не только подготовке профессиональных кадров, но и развитию экономического, а также туристического секторов страны
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik.
Филиал Голливудской киноакадемии откроется в ближайшее время в Тбилиси при поддержке Грузинского национального университета, сообщает информационное агентство Marketer
.
Hollywood Film Academy – многопрофильное учебное заведение, расположенное в Лос-Анджелесе, было основано в 2013 году. Имеет международные филиалы в Лондоне и Алма-Ате.
Отмечается, что переговоры об открытии филиала в Грузии начались еще до пандемии коронавируса, однако из-за ряда причин были отложены.
По словам представителя Академии Линды Киколашвили, Голливудская киноакадемия является особенно важным проектом для Грузии как с точки зрения повышения культурных ценностей, так и с точки зрения профессиональной подготовки.
Кроме того, лекции и курсы в Академии будут вести ведущие американские дипломированные профессора, работающие в киноиндустрии.
"Мы ожидаем студентов как из постсоветских стран, так и из Европы, что очень важно для Грузии с точки зрения туризма и экономики", – сказала Линда Киколашвили.
Финансирование проекта полностью взял на себя Грузинский национальный университет SEU, в котором первоначально и будет проходить обучение для студентов Голливудской академии.
Филиал начнет работу с сертификационных курсов. За этим последует программа бакалавриата, и, как только у Академии появится собственное учебное здание, будет рассмотрено добавление и магистерской программы.
Окончить бакалавриат в академии сможет любой желающий со средним образованием. На данном этапе программа будет доступна только на английском языке, а в будущем планируется создать грузинский сектор. Посещение курсов и мастер-классов будет доступно для всех желающих старше 16 лет.