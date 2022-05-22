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Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
В рамках форума запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T15:19+0400
2022-05-22T15:19+0400
2022-05-22T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.Всемирный экономический форум (ВЭФ) начнет свою работу в воскресенье в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года.В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят заместитель главы правительства, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 26 мая. В дискуссиях примут участие более двух тысяч человек, в том числе 50 глав государств и правительств.Международный форум по высшему образованию в 2023 году состоится в Грузии >>По словам основателя ВЭФ Клауса Шваба, майская встреча в Давосе – первый саммит, где мировые лидеры встретятся в новой ситуации, которая характеризуется формирующимся многополярным миром в результате пандемии коронавируса и военных действий на Украине. Среди приоритетных вопросов Давосского форума также значатся укрепление глобального и регионального сотрудничества, переход к "зеленой" экономике, инновации в различных отраслях и кибербезопасность.
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Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
15:19 22.05.2022 (обновлено: 15:36 22.05.2022)
В рамках форума запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) начнет свою работу в воскресенье в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года.
По информации администрации правительства, в рамках форума запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран и учредителями крупных международных компаний. Также запланировано выступление премьер-министра Грузии на соответствующих панельных дискуссиях.
В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят заместитель главы правительства, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 26 мая. В дискуссиях примут участие более двух тысяч человек, в том числе 50 глав государств и правительств.
По словам основателя ВЭФ Клауса Шваба, майская встреча в Давосе – первый саммит, где мировые лидеры встретятся в новой ситуации, которая характеризуется формирующимся многополярным миром в результате пандемии коронавируса и военных действий на Украине. Среди приоритетных вопросов Давосского форума также значатся укрепление глобального и регионального сотрудничества, переход к "зеленой" экономике, инновации в различных отраслях и кибербезопасность.