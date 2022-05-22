https://sputnik-georgia.ru/20220522/irakliy-garibashvili-primet-uchastie-vo-vsemirnom-ekonomicheskom-forume-v-davose-266816418.html

Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

В рамках форума запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T15:19+0400

2022-05-22T15:19+0400

2022-05-22T15:36+0400

грузия

новости

давос

экономика

политика

ираклий гарибашвили

илья дарчиашвили

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251751901_0:114:3067:1839_1920x0_80_0_0_8dcda480cc4340bd2128c8182c754a66.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.Всемирный экономический форум (ВЭФ) начнет свою работу в воскресенье в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года.В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят заместитель главы правительства, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 26 мая. В дискуссиях примут участие более двух тысяч человек, в том числе 50 глав государств и правительств.Международный форум по высшему образованию в 2023 году состоится в Грузии >>По словам основателя ВЭФ Клауса Шваба, майская встреча в Давосе – первый саммит, где мировые лидеры встретятся в новой ситуации, которая характеризуется формирующимся многополярным миром в результате пандемии коронавируса и военных действий на Украине. Среди приоритетных вопросов Давосского форума также значатся укрепление глобального и регионального сотрудничества, переход к "зеленой" экономике, инновации в различных отраслях и кибербезопасность.

давос

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, давос, экономика, политика, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, леван давиташвили