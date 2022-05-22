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Кровавая разборка в Телави: один человек убит, два ранены
Кровавая разборка в Телави: один человек убит, два ранены
Пострадавшие были доставлены в больницу, где им провели экстренную операцию 22.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодой мужчина был смертельно ранен в результате ссоры между соседями в селе Акура Телавского района Кахети поздно ночью.Как сообщают местные СМИ, еще два человека получили ранения, один из них брат погибшего. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им провели экстренную операцию.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье - "умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 7-15 лет.Число преступлений в Грузии сократилось - новые данные &gt;&gt;По предварительной информации, предполагаемый убийца пока не задержан. Причина конфликта устанавливается.
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Кровавая разборка в Телави: один человек убит, два ранены

11:32 22.05.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 на площади Свободы во время акции протеста оппозиции 14 октября
Скорая помощь 112 на площади Свободы во время акции протеста оппозиции 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пострадавшие были доставлены в больницу, где им провели экстренную операцию
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодой мужчина был смертельно ранен в результате ссоры между соседями в селе Акура Телавского района Кахети поздно ночью.
Как сообщают местные СМИ, еще два человека получили ранения, один из них брат погибшего. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им провели экстренную операцию.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье - "умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 7-15 лет.
Число преступлений в Грузии сократилось - новые данные >>
По предварительной информации, предполагаемый убийца пока не задержан. Причина конфликта устанавливается.
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