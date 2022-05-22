https://sputnik-georgia.ru/20220522/molodye-gruzinskie-bortsy-vezut-na-rodinu-iz-bukharesta-bogatyy-urozhay-medaley-266820316.html
Молодые грузинские борцы везут на родину из Бухареста богатый урожай медалей
Молодые грузинские борцы везут на родину из Бухареста богатый урожай медалей
Борцы до 20 лет завершили соревнования с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T22:03+0400
2022-05-22T22:03+0400
2022-05-22T22:03+0400
грузия
новости
спорт
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22830/86/228308637_0:171:3001:1859_1920x0_80_0_0_b8a32431b861f9454890a1a8c9b204f9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала медали во всех десяти весовых категориях на престижном международном турнире в Бухаресте, сообщает Национальная федерация борьбы.Борцы до 20 лет завершили соревнования с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Это позволило сборной Грузии занять первое место в общекомандном зачете.Чемпионами турнира стали: Ромео Беридзе (63 кг), Ника Броладзе (67 кг), Ачико Болквадзе (82 кг), Бека Мелелашвили (87 кг) и Мате Гокадзе (130 кг).Сборная Грузии по греко-римской борьбе триумфально выступила на чемпионате Европы >>Серебряные медали завоевали: Дмитрий Хачидзе (60 кг) и Котэ Сичинава (97 кг).Бронзовые медали везут на родину Лука Джавахадзе (55 кг), Темур Орджоникидзе (72 кг) и Торнике Микеладзе (77 кг).В конце июня молодежная команда Грузии отправится на континентальное первенство.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22830/86/228308637_146:0:2853:2030_1920x0_80_0_0_0ff387858b1a5eb62e3568df5c22b2da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, борьба
Молодые грузинские борцы везут на родину из Бухареста богатый урожай медалей
Борцы до 20 лет завершили соревнования с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала медали во всех десяти весовых категориях на престижном международном турнире в Бухаресте, сообщает Национальная федерация борьбы.
Борцы до 20 лет завершили соревнования с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Это позволило сборной Грузии занять первое место в общекомандном зачете.
Чемпионами турнира стали: Ромео Беридзе (63 кг), Ника Броладзе (67 кг), Ачико Болквадзе (82 кг), Бека Мелелашвили (87 кг) и Мате Гокадзе (130 кг).
Серебряные медали завоевали: Дмитрий Хачидзе (60 кг) и Котэ Сичинава (97 кг).
Бронзовые медали везут на родину Лука Джавахадзе (55 кг), Темур Орджоникидзе (72 кг) и Торнике Микеладзе (77 кг).
В конце июня молодежная команда Грузии отправится на континентальное первенство.