https://sputnik-georgia.ru/20220522/molodye-gruzinskie-bortsy-vezut-na-rodinu-iz-bukharesta-bogatyy-urozhay-medaley-266820316.html

Молодые грузинские борцы везут на родину из Бухареста богатый урожай медалей

Молодые грузинские борцы везут на родину из Бухареста богатый урожай медалей

Борцы до 20 лет завершили соревнования с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала медали во всех десяти весовых категориях на престижном международном турнире в Бухаресте, сообщает Национальная федерация борьбы.Борцы до 20 лет завершили соревнования с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Это позволило сборной Грузии занять первое место в общекомандном зачете.Чемпионами турнира стали: Ромео Беридзе (63 кг), Ника Броладзе (67 кг), Ачико Болквадзе (82 кг), Бека Мелелашвили (87 кг) и Мате Гокадзе (130 кг).Сборная Грузии по греко-римской борьбе триумфально выступила на чемпионате Европы >>Серебряные медали завоевали: Дмитрий Хачидзе (60 кг) и Котэ Сичинава (97 кг).Бронзовые медали везут на родину Лука Джавахадзе (55 кг), Темур Орджоникидзе (72 кг) и Торнике Микеладзе (77 кг).В конце июня молодежная команда Грузии отправится на континентальное первенство.

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