https://sputnik-georgia.ru/20220522/ubiystvo-zheny-v-avtobuse---advokat-obvinyaemogo-nastaivaet-na-psikhiatricheskoy-ekspertize-266818374.html

Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе

Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе

Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T18:04+0400

2022-05-22T18:04+0400

2022-05-22T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Обвиняемый в убийстве своей жены в одном из тбилисских автобусов Роин Мебония не может вспомнить деталей инцидента, рассказал журналистам его адвокат Сулхан Комахидзе.Трагедия произошла в субботу на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Мужчина 39 лет нанес множественные ранения ножом своей жене на глазах у пассажиров автобуса и своих несовершеннолетних детей. Женщина скончалась на месте. По информации МВД, убийство совершено из ревности.Задержанный и его адвокат скорее всего согласятся с ходатайством стороны обвинения об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.О том, что обвиняемый принимал психотропные препараты, говорят и соседи семьи. Как сообщают СМИ, мужчина и раньше проявлял агрессивность как в отношении жены , так и окружающих.Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе >>Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.

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