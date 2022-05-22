https://sputnik-georgia.ru/20220522/ubiystvo-zheny-v-avtobuse---advokat-obvinyaemogo-nastaivaet-na-psikhiatricheskoy-ekspertize-266818374.html
Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе
Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе
Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T18:04+0400
2022-05-22T18:04+0400
2022-05-22T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Обвиняемый в убийстве своей жены в одном из тбилисских автобусов Роин Мебония не может вспомнить деталей инцидента, рассказал журналистам его адвокат Сулхан Комахидзе.Трагедия произошла в субботу на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Мужчина 39 лет нанес множественные ранения ножом своей жене на глазах у пассажиров автобуса и своих несовершеннолетних детей. Женщина скончалась на месте. По информации МВД, убийство совершено из ревности.Задержанный и его адвокат скорее всего согласятся с ходатайством стороны обвинения об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.О том, что обвиняемый принимал психотропные препараты, говорят и соседи семьи. Как сообщают СМИ, мужчина и раньше проявлял агрессивность как в отношении жены , так и окружающих.Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе >>Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.
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Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе
Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Обвиняемый в убийстве своей жены в одном из тбилисских автобусов Роин Мебония не может вспомнить деталей инцидента, рассказал журналистам его адвокат Сулхан Комахидзе.
Трагедия произошла в субботу на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Мужчина 39 лет нанес множественные ранения ножом своей жене на глазах у пассажиров автобуса и своих несовершеннолетних детей. Женщина скончалась на месте. По информации МВД, убийство совершено из ревности.
"Он поражен случившимся, не может восстановить факты, вероятно, у него должны быть проблемы со здоровьем. Когда ему сказали, за что его задержали, он был поражен, у него серьезные проблемы со здоровьем. Необходимо проверить состояние его здоровья, просим назначить судебно-психиатрическую экспертизу", - сказал Комахидзе.
Задержанный и его адвокат скорее всего согласятся с ходатайством стороны обвинения об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.
О том, что обвиняемый принимал психотропные препараты, говорят и соседи семьи. Как сообщают СМИ, мужчина и раньше проявлял агрессивность как в отношении жены , так и окружающих.
Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.