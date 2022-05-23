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Грузинская армия получила бронетехнику местного производства

Грузинская армия получила бронетехнику местного производства

Оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является приоритетом ведомства, заявил министра 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T22:28+0400

2022-05-23T22:28+0400

2022-05-23T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Силам обороны Грузии были переданы шесть единиц бронеавтомобилей Didgori Medevak производства Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и представители силового ведомства приняли участие в церемонии передачи бронеавтомобилей. Министр подробно ознакомился с тактико-техническими характеристиками "Дидгори Медэвак" и лично испытал бронемашину.По словам министра, оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является одним из важных приоритетов ведомства и будет продолжено в будущем.В Грузии будут выпускать беспилотники >>Медицинско-эвакуационный бронированный автомобиль "Дидгори Медэвак" предназначен для медицинских целей, непосредственно для эвакуации из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке.Бронетехника производства центра "Дельта" будет поэтапно передаваться воинским частям в соответствии с планом распределения.До 40 единиц бронетехники производства "Дельта" были впервые переданы Силам обороны Грузии в 2020 году.

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