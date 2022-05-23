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Грузинская армия получила бронетехнику местного производства
Грузинская армия получила бронетехнику местного производства
Оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является приоритетом ведомства, заявил министра 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T22:28+0400
2022-05-23T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Силам обороны Грузии были переданы шесть единиц бронеавтомобилей Didgori Medevak производства Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и представители силового ведомства приняли участие в церемонии передачи бронеавтомобилей. Министр подробно ознакомился с тактико-техническими характеристиками "Дидгори Медэвак" и лично испытал бронемашину.По словам министра, оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является одним из важных приоритетов ведомства и будет продолжено в будущем.В Грузии будут выпускать беспилотники &gt;&gt;Медицинско-эвакуационный бронированный автомобиль "Дидгори Медэвак" предназначен для медицинских целей, непосредственно для эвакуации из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке.Бронетехника производства центра "Дельта" будет поэтапно передаваться воинским частям в соответствии с планом распределения.До 40 единиц бронетехники производства "Дельта" были впервые переданы Силам обороны Грузии в 2020 году.
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грузия, новости, политика, силы обороны грузии, минобороны грузии

Грузинская армия получила бронетехнику местного производства

22:28 23.05.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliБронетранспортер "Дидгори". Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Бронетранспортер Дидгори. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является приоритетом ведомства, заявил министра
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Силам обороны Грузии были переданы шесть единиц бронеавтомобилей Didgori Medevak производства Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и представители силового ведомства приняли участие в церемонии передачи бронеавтомобилей. Министр подробно ознакомился с тактико-техническими характеристиками "Дидгори Медэвак" и лично испытал бронемашину.
По словам министра, оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является одним из важных приоритетов ведомства и будет продолжено в будущем.
В Грузии будут выпускать беспилотники >>
Медицинско-эвакуационный бронированный автомобиль "Дидгори Медэвак" предназначен для медицинских целей, непосредственно для эвакуации из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке.
Бронетехника производства центра "Дельта" будет поэтапно передаваться воинским частям в соответствии с планом распределения.
До 40 единиц бронетехники производства "Дельта" были впервые переданы Силам обороны Грузии в 2020 году.
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