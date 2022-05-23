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Грузинская армия получила бронетехнику местного производства
Грузинская армия получила бронетехнику местного производства
Оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является приоритетом ведомства, заявил министра 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T22:28+0400
2022-05-23T22:28+0400
2022-05-23T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Силам обороны Грузии были переданы шесть единиц бронеавтомобилей Didgori Medevak производства Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и представители силового ведомства приняли участие в церемонии передачи бронеавтомобилей. Министр подробно ознакомился с тактико-техническими характеристиками "Дидгори Медэвак" и лично испытал бронемашину.По словам министра, оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является одним из важных приоритетов ведомства и будет продолжено в будущем.В Грузии будут выпускать беспилотники >>Медицинско-эвакуационный бронированный автомобиль "Дидгори Медэвак" предназначен для медицинских целей, непосредственно для эвакуации из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке.Бронетехника производства центра "Дельта" будет поэтапно передаваться воинским частям в соответствии с планом распределения.До 40 единиц бронетехники производства "Дельта" были впервые переданы Силам обороны Грузии в 2020 году.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, силы обороны грузии, минобороны грузии
Грузинская армия получила бронетехнику местного производства
Оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является приоритетом ведомства, заявил министра
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Силам обороны Грузии были переданы шесть единиц бронеавтомобилей Didgori Medevak производства Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и представители силового ведомства приняли участие в церемонии передачи бронеавтомобилей. Министр подробно ознакомился с тактико-техническими характеристиками "Дидгори Медэвак" и лично испытал бронемашину.
По словам министра, оснащение Сил обороны Грузии военной техникой отечественного производства является одним из важных приоритетов ведомства и будет продолжено в будущем.
Медицинско-эвакуационный бронированный автомобиль "Дидгори Медэвак" предназначен для медицинских целей, непосредственно для эвакуации из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке.
Бронетехника производства центра "Дельта" будет поэтапно передаваться воинским частям в соответствии с планом распределения.
До 40 единиц бронетехники производства "Дельта" были впервые переданы Силам обороны Грузии в 2020 году.