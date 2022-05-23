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Худшее со времен Второй мировой войны – МВФ оценил состояние мировой экономики

Худшее со времен Второй мировой войны – МВФ оценил состояние мировой экономики

Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, считает МВФ 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T15:23+0400

2022-05-23T15:23+0400

2022-05-23T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Причинами текущего состояния экономики стал ряд факторов, в частности, пандемия коронавируса, конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Ранее МВФ прогнозировал, что мировой ВВП в 2022 году вырастет на 4,4%, однако затем заявил, что рост будет еще более меньшим.В документе отмечается, что выше указанные факторы привели к повышению инфляции: цены на продукты питания и энергоносители выросли, что стало тяжелым испытанием для домохозяйств во всем мире. Кроме того, ужесточение финансовых условий оказало дополнительное давление на страны, компании и семьи с высокой задолженностью, которые теперь вынуждены пересматривать глобальные цепочки поставок в условиях постоянных сбоев.Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ. Как ситуация на Украине скажется на мировой экономике – прогноз МВФ >>Также требуется активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран путем введения четких процедур и сроков для должников и кредиторов, и предоставления этой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью.Кроме того, необходимо модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата, отмечает МВФ.

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в мире, новости, экономика, мвф, обострение ситуации вокруг украины 2022