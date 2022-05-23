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Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли?

Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли?

Укрепление курса грузинской валюты не устраивает ту часть населения, которая из месяца в месяц зависима от денежных перечислений из-за рубежа, считает эксперт 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T23:43+0400

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2022-05-23T23:43+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Укрепление курса национальной валюты Грузии - явление временное и лари начнет вновь обесцениваться с осени текущего года, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Национальный банк Грузии установил на вторник курс лари к доллару составил 2,8767 GEL/$1. Предыдущий раз доллар падал до такого уровня в марте 2020 года."Этот курс не стабилен, и осенью лари вновь начнет обесцениваться", - заявил Шенгелия Sputnik Грузия.По словам эксперта, на укрепление лари влияют три фактора: денежные переводы, туризм и меры Нацбанка.По данным Нацбанка, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2022 года выросли на 58,8% по сравнению с апрелем 2021 года и составили 308,1 миллиона долларов, 204,3 миллиона из которых переводы из РФ.По информации эксперта, граждане России и Украины, приехавшие в Грузию после начала российско-украинского кризиса, уже зарегистрировали до шести тысяч новых компаний в стране, что увеличило спрос на лари.Лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта >>Кроме того, на укрепление лари повлияло и то, что правительство ничего не смогло поделать с ценами на топливо, поэтому отдало Нацбанку определенные поручения для укрепления лари.Меры Нацбанка по укреплению лариЧтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В текущем году регулятор провел один аукцион, на котором продал 39,57 миллиона долларов.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Кому выгоден обвал лариШенгелия считает, что укрепление курса грузинской валюты не устраивает ту часть населения, которая из месяца в месяц зависима от денежных перечислений из-за рубежа. Их больше устраивает девальвация лари, тогда они могут получить больше при обмене валют.Тем не менее, Шенгелия считает, что лари укрепится максимум до 2,8 GEL/$1."На большее рассчитывать не стоит. В противном случае поменяются показатели экспорта, они сократятся", - заключил Шенгелия.

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грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари