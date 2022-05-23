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Мужчина попытался убить бывшую жену на автобусной остановке в Тбилиси

Мужчина попытался убить бывшую жену на автобусной остановке в Тбилиси

Мужчина только вышел из тюрьмы под залог, он обвинялся в насилии над бывшей женой 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T19:29+0400

2022-05-23T19:29+0400

2022-05-23T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Полиция задержала мужчину, обвиняемого в попытке умышленного убийства бывшей жены у автобусной остановки в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел в понедельник днем в районе Дидубе. По предварительным данным, мужчина нанес бывшей супруге не менее шести ножевых ранений. Очевидны заявили, что свидетелями преступления стали дети.Что касается женщины, она госпитализирована. По информации СМИ, мужчина был привлечен уголовной ответственности за насилие над бывшей женой. Несколько дней назад он вышел на свободу под залог. При этом ему выписали ограничительный ордер, который запрещал приближаться к бывшей жене.На это раз он обвиняется по статье "попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах", что наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе >>Это уже второй случай расправы над женщиной за последние не сколько дней. По данным следствия, 21 мая мужчина зарезал 30-летнюю жену в муниципальном автобусе в Тбилиси на глазах своих детей и пассажиров. Мужчина, предположительно, был под воздействием психотропных препаратов. За убийство ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.После инцидента в крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Зугдиди, прошли акции протеста. По словам участников акции, в участившихся случаях фемицида виновато безразличие общества и государство, которое ведет неверную политику, не способную защитить жизнь женщин.

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