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МВФ обещает финансовую поддержку Грузии
МВФ обещает финансовую поддержку Грузии
Важную роль в плане эффективного реагирования на кризис сыграла соответствующая программа, реализованная при поддержке МВФ во время пандемии 23.05.2022, Sputnik Грузия
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новости
мвф
экономика
давос
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Инвестиционный климат в Грузии, текущие экономические процессы, а также динамику восстановления экономики в постпандемический период обсудили на встрече премьер Ираклий Гарибашвили с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Давосе, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Встреча с руководством МВФ прошла в рамках визита Гарибашвили в Давос для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме."На встрече мы говорили о нашем будущем партнерстве. Я благодарен Международному валютному фонду за поддержку структурных, финансовых и экономических реформ Грузии, цель которых трансформация Грузии в финансовый хаб региона, с перспективой ускорения нашего вступления в ЕС", - написал Гарибашвили на своей официальной странице в Twitter.Также, Гарибашвили заявил, что важную роль в плане эффективного реагирования на кризис сыграла соответствующая программа, реализованная при поддержке МВФ во время пандемии."Мы находимся на завершающей стадии подготовки механизма резервного финансирования, основанного на принципах осмотрительности, для поддержки реформ в Грузии", - написала Георгиева в Twitter.Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос заявки Грузии на членство в ЕС. Премьер отметил, что Грузия заблаговременно заполнила опросник Еврокомиссии и теперь ждет решения.Сотрудничество Грузии с МВФПредыдущая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.В этом году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии.Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи &gt;&gt;Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ.
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грузия, новости, мвф, экономика, давос, ираклий гарибашвили

МВФ обещает финансовую поддержку Грузии

20:35 23.05.2022 (обновлено: 21:00 23.05.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиейвой
Ираклий Гарибашвили с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиейвой - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Важную роль в плане эффективного реагирования на кризис сыграла соответствующая программа, реализованная при поддержке МВФ во время пандемии
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Инвестиционный климат в Грузии, текущие экономические процессы, а также динамику восстановления экономики в постпандемический период обсудили на встрече премьер Ираклий Гарибашвили с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Давосе, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Встреча с руководством МВФ прошла в рамках визита Гарибашвили в Давос для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме.
"На встрече мы говорили о нашем будущем партнерстве. Я благодарен Международному валютному фонду за поддержку структурных, финансовых и экономических реформ Грузии, цель которых трансформация Грузии в финансовый хаб региона, с перспективой ускорения нашего вступления в ЕС", - написал Гарибашвили на своей официальной странице в Twitter.
Также, Гарибашвили заявил, что важную роль в плане эффективного реагирования на кризис сыграла соответствующая программа, реализованная при поддержке МВФ во время пандемии.
"Мы находимся на завершающей стадии подготовки механизма резервного финансирования, основанного на принципах осмотрительности, для поддержки реформ в Грузии", - написала Георгиева в Twitter.
Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос заявки Грузии на членство в ЕС. Премьер отметил, что Грузия заблаговременно заполнила опросник Еврокомиссии и теперь ждет решения.

Сотрудничество Грузии с МВФ

Предыдущая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
В этом году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии.
Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи >>
Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ.
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