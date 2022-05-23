https://sputnik-georgia.ru/20220523/mvf-obeschaet-finansovuyu-podderzhku-gruzii-266840386.html

МВФ обещает финансовую поддержку Грузии

МВФ обещает финансовую поддержку Грузии

Важную роль в плане эффективного реагирования на кризис сыграла соответствующая программа, реализованная при поддержке МВФ во время пандемии 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T20:35+0400

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2022-05-23T21:00+0400

грузия

новости

мвф

экономика

давос

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Инвестиционный климат в Грузии, текущие экономические процессы, а также динамику восстановления экономики в постпандемический период обсудили на встрече премьер Ираклий Гарибашвили с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Давосе, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Встреча с руководством МВФ прошла в рамках визита Гарибашвили в Давос для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме."На встрече мы говорили о нашем будущем партнерстве. Я благодарен Международному валютному фонду за поддержку структурных, финансовых и экономических реформ Грузии, цель которых трансформация Грузии в финансовый хаб региона, с перспективой ускорения нашего вступления в ЕС", - написал Гарибашвили на своей официальной странице в Twitter.Также, Гарибашвили заявил, что важную роль в плане эффективного реагирования на кризис сыграла соответствующая программа, реализованная при поддержке МВФ во время пандемии."Мы находимся на завершающей стадии подготовки механизма резервного финансирования, основанного на принципах осмотрительности, для поддержки реформ в Грузии", - написала Георгиева в Twitter.Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос заявки Грузии на членство в ЕС. Премьер отметил, что Грузия заблаговременно заполнила опросник Еврокомиссии и теперь ждет решения.Сотрудничество Грузии с МВФПредыдущая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.В этом году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии.Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи >>Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ.

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грузия, новости, мвф, экономика, давос, ираклий гарибашвили