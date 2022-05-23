https://sputnik-georgia.ru/20220523/nazvana-data-vykhoda-filma-ya-shagayu-po-moskve-v-prokat-266841621.html
Названа дата выхода фильма "Я шагаю по Москве" в прокат
Названа дата выхода фильма "Я шагаю по Москве" в прокат
Цифровую реставрацию картины выполнил киноконцерн "Мосфильм" 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T22:01+0400
2022-05-23T22:01+0400
2022-05-23T22:01+0400
россия
культура
новости
георгий данелия
никита михалков
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", прошедший цифровую реставрацию, выйдет в российский прокат 26 мая, сообщается в официальной группе Минкультуры РФ в социальной сети "ВКонтакте".Цифровую реставрацию картины выполнил киноконцерн "Мосфильм". Билеты на показ фильма также будут доступны по "Пушкинской карте".Фильм режиссировал Георгий Данелия. Премьера ленты прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов: "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях". Режиссер Георгий Данелия: художник, который остановил время >>Отмечается, что для некоторых исполнителей картина стала кинематографическим дебютом, в частности Никита Михалков в ней впервые сыграл главную роль в кино.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, культура, новости, георгий данелия, никита михалков
Названа дата выхода фильма "Я шагаю по Москве" в прокат
Цифровую реставрацию картины выполнил киноконцерн "Мосфильм"
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", прошедший цифровую реставрацию, выйдет в российский прокат 26 мая, сообщается в официальной группе Минкультуры РФ в социальной сети "ВКонтакте".
Цифровую реставрацию картины выполнил киноконцерн "Мосфильм". Билеты на показ фильма также будут доступны по "Пушкинской карте".
"Лирическая комедия Георгия Данелии — один из главных фильмов оттепели. Основу киноповествования составляют события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой", - говорится в сообщении, передает РИА Новости
.
Фильм режиссировал Георгий Данелия. Премьера ленты прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов: "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях".
Отмечается, что для некоторых исполнителей картина стала кинематографическим дебютом, в частности Никита Михалков в ней впервые сыграл главную роль в кино.