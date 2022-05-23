https://sputnik-georgia.ru/20220523/nazvana-data-vykhoda-filma-ya-shagayu-po-moskve-v-prokat-266841621.html

Названа дата выхода фильма "Я шагаю по Москве" в прокат

Названа дата выхода фильма "Я шагаю по Москве" в прокат

Цифровую реставрацию картины выполнил киноконцерн "Мосфильм" 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T22:01+0400

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россия

культура

новости

георгий данелия

никита михалков

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", прошедший цифровую реставрацию, выйдет в российский прокат 26 мая, сообщается в официальной группе Минкультуры РФ в социальной сети "ВКонтакте".Цифровую реставрацию картины выполнил киноконцерн "Мосфильм". Билеты на показ фильма также будут доступны по "Пушкинской карте".Фильм режиссировал Георгий Данелия. Премьера ленты прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов: "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях". Режиссер Георгий Данелия: художник, который остановил время >>Отмечается, что для некоторых исполнителей картина стала кинематографическим дебютом, в частности Никита Михалков в ней впервые сыграл главную роль в кино.

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россия, культура, новости, георгий данелия, никита михалков