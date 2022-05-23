https://sputnik-georgia.ru/20220523/oppozitsiya-meshaet-gruzii-integrirovatsya-v-es--tsulukiani-266826680.html

Оппозиция мешает реализации внешнеполитического курса Грузии – Цулукиани

Оппозиция мешает реализации внешнеполитического курса Грузии – Цулукиани

Оппозиция путает узкопартийные интересы с государственными целями, уверена Цулукиани 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности нынешнему правительству "Грузинской мечты" на пути интеграции в Евросоюз, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза. На этом фоне в правящей команде заявляют, что оппозиция умышленно наносит ущерб интересам страны на международной арене.На прошлой неделе часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. В результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.Несмотря на усилия вражески настроенных сил, Грузия продолжит двигаться на пути евроинтеграции, заявил депутат от большинства Давид Матикашвили."Сколько бы они не ходили по темным коридорам, как бы они не старались дискредитировать Грузию, чтобы страна не получила статус, который как исторически, так и в плане демократического развития, безусловно, принадлежит Грузии, вражески настроенным внутренним силам не добиться своего", - заявил он.Вторая часть опросника по членству Грузии в ЕС официально передана Карлу Харцелю>>Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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