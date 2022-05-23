https://sputnik-georgia.ru/20220523/premer-priglasil-krupneyshuyu-blokcheyn-kompaniyu-rabotat-v-gruziyu-266843523.html

Премьер пригласил крупнейшую блокчейн-компанию работать в Грузию

Премьер пригласил крупнейшую блокчейн-компанию работать в Грузию

Грузинский рынок также благоприятен с точки зрения развития цифровых активов, заявил премьер 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T23:57+0400

2022-05-23T23:57+0400

2022-05-23T23:57+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил генеральному директору компании Ripple Брэду Гарлингхаусу открыть сервисный центр компании в Грузии в ходе встречи в Давосе.Ripple — крупнейшая американская блокчейн-компания с рыночной капитализацией более 20 миллиардов долларов. Компания работает в Европе и Америке.Гарибашвили отметил, что в Грузии благоприятный инвестиционный климат и страна имеет выгодное стратегическое расположение.Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб >>По словам премьер-министра, грузинский рынок также благоприятен с точки зрения развития цифровых активов. Было отмечено, что с молодым, опытным и конкурентоспособным человеческим капиталом Грузия становится глобальным и региональным многофункциональным центром финансовых услуг, технических и инновационных отраслей.По его словам, целью представителей правительства является становление страны лидером в регионе с точки зрения внедрения инновационных, современных технологий и развития финансовых услуг.

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грузия, новости, экономика, давос, ираклий гарибашвили