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Премьер пригласил крупнейшую блокчейн-компанию работать в Грузию
Премьер пригласил крупнейшую блокчейн-компанию работать в Грузию
Грузинский рынок также благоприятен с точки зрения развития цифровых активов, заявил премьер 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T23:57+0400
2022-05-23T23:57+0400
2022-05-23T23:57+0400
грузия
новости
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил генеральному директору компании Ripple Брэду Гарлингхаусу открыть сервисный центр компании в Грузии в ходе встречи в Давосе.Ripple — крупнейшая американская блокчейн-компания с рыночной капитализацией более 20 миллиардов долларов. Компания работает в Европе и Америке.Гарибашвили отметил, что в Грузии благоприятный инвестиционный климат и страна имеет выгодное стратегическое расположение.Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб >>По словам премьер-министра, грузинский рынок также благоприятен с точки зрения развития цифровых активов. Было отмечено, что с молодым, опытным и конкурентоспособным человеческим капиталом Грузия становится глобальным и региональным многофункциональным центром финансовых услуг, технических и инновационных отраслей.По его словам, целью представителей правительства является становление страны лидером в регионе с точки зрения внедрения инновационных, современных технологий и развития финансовых услуг.
давос
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, экономика, давос, ираклий гарибашвили
Премьер пригласил крупнейшую блокчейн-компанию работать в Грузию
Грузинский рынок также благоприятен с точки зрения развития цифровых активов, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил генеральному директору компании Ripple Брэду Гарлингхаусу открыть сервисный центр компании в Грузии в ходе встречи в Давосе.
Ripple — крупнейшая американская блокчейн-компания с рыночной капитализацией более 20 миллиардов долларов. Компания работает в Европе и Америке.
Гарибашвили отметил, что в Грузии благоприятный инвестиционный климат и страна имеет выгодное стратегическое расположение.
По словам премьер-министра, грузинский рынок также благоприятен с точки зрения развития цифровых активов. Было отмечено, что с молодым, опытным и конкурентоспособным человеческим капиталом Грузия становится глобальным и региональным многофункциональным центром финансовых услуг, технических и инновационных отраслей.
"Они (компания Ripple - ред.) отметили, что у Грузии есть большой потенциал, чтобы быть в авангарде внедрения цифровых технологий, с одной стороны, и развития цифровых финансовых услуг, с другой", - сказал министр экономики Леван Давиташвили, комментируя встречу в Давосе.
По его словам, целью представителей правительства является становление страны лидером в регионе с точки зрения внедрения инновационных, современных технологий и развития финансовых услуг.