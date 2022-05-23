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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 по 29 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 по 29 мая

В ближайшие семь дней погода в грузинской столице будет переменчивой 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, местами ясную и солнечную погоду.В понедельник, 23 мая, в столице ожидается преимущественно облачная погода и вероятность дождя с грозами. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Вечером и ночью ожидается дождь.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:20.Во вторник, 24 мая, в Тбилиси погода будет облачной. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с-20-25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:21.В среду, 25 мая, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:33.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:22.В четверг, 26 мая, погода в столице Грузии сохранится теплой, ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:32.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 11 градусов. А днем поднимется максимум 23 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:23.В пятницу, 27 мая, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью будет до 13 градусов. А днем – максимум 26 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:24.В субботу, 28 мая, в Тбилиси погода сохранится солнечной и ясной. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем температура поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:25.В воскресенье, 29 мая, в столице Грузии днем ожидается ясная погода, однако вечером будет облачно. Восход солнца будет в 05:30.Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов. А днем поднимется максимум до 29 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:26.

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