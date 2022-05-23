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Убийство женщины в тбилисском автобусе - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Убийство женщины в тбилисском автобусе - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Адвокат утверждает, что у подзащитного проблемы с психикой и что необходимо провести экспертизу 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T21:31+0400
2022-05-23T21:31+0400
2022-05-23T21:39+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил за решетку на время следствия Роина Мебония, который обвиняется в убийстве жены в муниципальном автобусе в Тбилиси.Убийство произошло 21 мая. По данным следствия, мужчина нанес своей 30-летней жене смертельные ножевые ранения на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. По предварительным данным, мужчина принимал психотропные препараты.На сегодняшнем слушание стали известны новые подробности убийства. Как установило следствие, обвиняемый нанес жене десять ножевых ранений. Все они в основном в области горла. По его словам, обвинению в ближайшие дни будет передана также запись с камеры видеонаблюдения в автобусе.Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе >>Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе заявил на суде, что у его подзащитного проблемы с психикой и что необходимо провести экспертизу. Около года назад лечился в больнице.Накануне прокуратура Грузии предъявила Роину Мебония обвинение в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Убийство женщины в тбилисском автобусе - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
21:31 23.05.2022 (обновлено: 21:39 23.05.2022)
Адвокат утверждает, что у подзащитного проблемы с психикой и что необходимо провести экспертизу
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил за решетку на время следствия Роина Мебония, который обвиняется в убийстве жены в муниципальном автобусе в Тбилиси.
Убийство произошло 21 мая. По данным следствия, мужчина нанес своей 30-летней жене смертельные ножевые ранения на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. По предварительным данным, мужчина принимал психотропные препараты.
На сегодняшнем слушание стали известны новые подробности убийства. Как установило следствие, обвиняемый нанес жене десять ножевых ранений. Все они в основном в области горла.
"На данном этапе у нас есть показания очевидцев, которые находились в автобусе. Один из них успел заснять на телефон часть факта. Мы запросили эти материалы", - сказал прокурор Георгий Кобуладзе.
По его словам, обвинению в ближайшие дни будет передана также запись с камеры видеонаблюдения в автобусе.
Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе заявил на суде, что у его подзащитного проблемы с психикой и что необходимо провести экспертизу. Около года назад лечился в больнице.
"Они были мужем и женой. Жили вместе. Задержанный не может вспомнить, что случилось. Он не отрицает обвинения, не пытался скрыться с места преступления, он сдался полиции, но факт, что он не может вспомнить тех событий", - сказал Комахидзе.
Накануне прокуратура Грузии предъявила Роину Мебония обвинение в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.