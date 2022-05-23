https://sputnik-georgia.ru/20220523/ubiystvo-zhenschiny-v-tbilisskom-avtobuse---obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-266840851.html

Убийство женщины в тбилисском автобусе - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Убийство женщины в тбилисском автобусе - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Адвокат утверждает, что у подзащитного проблемы с психикой и что необходимо провести экспертизу 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T21:31+0400

2022-05-23T21:31+0400

2022-05-23T21:39+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/03/250234583_0:134:3161:1912_1920x0_80_0_0_02f046def1364e1b79c92101ff337d89.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил за решетку на время следствия Роина Мебония, который обвиняется в убийстве жены в муниципальном автобусе в Тбилиси.Убийство произошло 21 мая. По данным следствия, мужчина нанес своей 30-летней жене смертельные ножевые ранения на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. По предварительным данным, мужчина принимал психотропные препараты.На сегодняшнем слушание стали известны новые подробности убийства. Как установило следствие, обвиняемый нанес жене десять ножевых ранений. Все они в основном в области горла. По его словам, обвинению в ближайшие дни будет передана также запись с камеры видеонаблюдения в автобусе.Убийство жены в автобусе - адвокат обвиняемого настаивает на психиатрической экспертизе >>Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе заявил на суде, что у его подзащитного проблемы с психикой и что необходимо провести экспертизу. Около года назад лечился в больнице.Накануне прокуратура Грузии предъявила Роину Мебония обвинение в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд