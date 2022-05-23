https://sputnik-georgia.ru/20220523/voz-prizyvaet-prodolzhat-vaktsinatsiyu-protiv-koronavirusa-266822638.html

ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса

ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса

Только 57 государств вакцинировали против коронавируса 70% населения, заявил гендиректор ВОЗ 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T08:32+0400

2022-05-23T08:32+0400

2022-05-23T09:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Мы должны продолжать поддерживать все страны, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинацией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.На открытии 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гебрейесус отметил, что необходимо достичь охвата вакцинацией 100% лиц старше 60 лет, 100% – медицинских работников и 100% – лиц с заболеваниямиГоворя о значимости вакцинации, он подчеркнул, что "пандемия не исчезнет волшебным образом".Гебелиус отметил, что рост заболеваемости коронавируса фиксируется почти в 70 странах.В целом, по словам Гебрейесуса, ситуация с обеспечением вакцинами в мире улучшилась, однако "в некоторых странах наблюдается недостаточная политическая приверженность проведению вакцинации".

https://sputnik-georgia.ru/20220401/tri-stsenariya-razvitiya-pandemii-covid-19-o-chem-preduprezhdaet-chelovechestvo-voz-265666634.html

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в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса