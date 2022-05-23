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ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса
ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса
Только 57 государств вакцинировали против коронавируса 70% населения, заявил гендиректор ВОЗ 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T08:32+0400
2022-05-23T08:32+0400
2022-05-23T09:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Мы должны продолжать поддерживать все страны, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинацией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.На открытии 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гебрейесус отметил, что необходимо достичь охвата вакцинацией 100% лиц старше 60 лет, 100% – медицинских работников и 100% – лиц с заболеваниямиГоворя о значимости вакцинации, он подчеркнул, что "пандемия не исчезнет волшебным образом".Гебелиус отметил, что рост заболеваемости коронавируса фиксируется почти в 70 странах.В целом, по словам Гебрейесуса, ситуация с обеспечением вакцинами в мире улучшилась, однако "в некоторых странах наблюдается недостаточная политическая приверженность проведению вакцинации".
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в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса
08:32 23.05.2022 (обновлено: 09:17 23.05.2022)
Только 57 государств вакцинировали против коронавируса 70% населения, заявил гендиректор ВОЗ
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Мы должны продолжать поддерживать все страны, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинацией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
На открытии 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гебрейесус отметил, что необходимо достичь охвата вакцинацией 100% лиц старше 60 лет, 100% – медицинских работников и 100% – лиц с заболеваниями
"Только 57 стран охватили вакцинацией 70% своего населения, почти все они – страны с высоким уровнем дохода, а средний уровень в мире составляет 60%", – сказал глава ВОЗ.
Говоря о значимости вакцинации, он подчеркнул, что "пандемия не исчезнет волшебным образом".
Гебелиус отметил, что рост заболеваемости коронавируса фиксируется почти в 70 странах.
В целом, по словам Гебрейесуса, ситуация с обеспечением вакцинами в мире улучшилась, однако "в некоторых странах наблюдается недостаточная политическая приверженность проведению вакцинации".