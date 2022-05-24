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https://sputnik-georgia.ru/20220524/glava-voz-pereizbran-na-vtoroy-srok-266866995.html
Глава ВОЗ переизбран на второй срок
Глава ВОЗ переизбран на второй срок
Нынешний глава ВОЗ родился в Эритрее и обладает степенью магистра наук по специальности "Иммунология инфекционных болезней" Лондонского университета 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T20:14+0400
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ТБИЛИСИ 24 мая — Sputnik. Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй срок.Как было объявлено в ходе спецсессии, во вторник на закрытом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция по вопросу о назначении генерального директора.Глава ВОЗ может переизбираться на неограниченное количество сроков.Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ? &gt;&gt;Впервые Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации в мае 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший ведущее учреждение мира по вопросам общественного здравоохранения.Нынешний глава ВОЗ родился в Эритрее и обладает степенью магистра наук по специальности "Иммунология инфекционных болезней" Лондонского университета.
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения

Глава ВОЗ переизбран на второй срок

20:14 24.05.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
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Нынешний глава ВОЗ родился в Эритрее и обладает степенью магистра наук по специальности "Иммунология инфекционных болезней" Лондонского университета
ТБИЛИСИ 24 мая — Sputnik. Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй срок.
Как было объявлено в ходе спецсессии, во вторник на закрытом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция по вопросу о назначении генерального директора.
Глава ВОЗ может переизбираться на неограниченное количество сроков.
Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ? >>
Впервые Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации в мае 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший ведущее учреждение мира по вопросам общественного здравоохранения.
Нынешний глава ВОЗ родился в Эритрее и обладает степенью магистра наук по специальности "Иммунология инфекционных болезней" Лондонского университета.
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