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Грузинская железная дорога завершила 2021 год с прибылью впервые за пять лет

Грузинская железная дорога завершила 2021 год с прибылью впервые за пять лет

Во втором квартале прошлого года компания успешно рефинансировала свои облигации 2012 года выпуска на сумму 500 млн долларов 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) завершила 2021 год с чистой прибылью в 52,7 миллиона лари (18,4 миллиона долларов), сообщает пресс-служба компании.Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. А в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью.Кроме того, ГЖД сохраняет тенденцию роста грузовых перевозок с 2018 года - несмотря на пандемию, в 2021 году грузооборот увеличился до 12 млн тонн.В ГЖД отмечают, что во втором квартале прошлого года компания успешно рефинансировала свои облигации 2012 года выпуска на сумму 500 млн долларов. С выпуском новых зеленых облигаций ГЖД значительно снизила свои затраты по займам. Организация снизила годовую процентную ставку с 7,75% до минимальных 4%. Таким образом, компания сэкономит более 130 миллионов долларов за 7 лет.Грузинская железная дорога разместила зеленые евробонды на полмиллиарда долларов >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.Грузия примет участие в популяризации Транскаспийского транспортного коридора >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку–Тбилиси–Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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