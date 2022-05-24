https://sputnik-georgia.ru/20220524/gruziya-vedet-aktivnuyu-rabotu-po-otkrytiyu-sukhoputnoy-granitsy-s-azerbaydzhanom-266863964.html

Грузия ведет активную работу по открытию сухопутной границы с Азербайджаном

Грузия ведет активную работу по открытию сухопутной границы с Азербайджаном

МИД Грузии провел уже несколько встреч с азербайджанской стороной для восстановления передвижения граждан 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T18:13+0400

2022-05-24T18:13+0400

2022-05-24T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии и посольство Грузии в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу, говорится в ответе МИД Грузии на вопрос депутата.Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрылась 14 марта 2020 года, причина режим карантина, продленный до 1 июля 2022 года.По данным МИД Грузии, министерство и посольство провели уже несколько встреч для восстановления передвижения граждан, последняя из которых прошла 17 февраля.Таможня Грузии перешла на особый режим работы >>"Министерство иностранных дел вместе с посольством Грузии в Азербайджане активно продолжает работу с азербайджанской стороной для возможного смягчения введенных ограничений. Но, исходя из ситуации, еще существуют определенные регуляции, которые остаются в силе", - говорится в ответе.По данным МИД Грузии, с 19 марта 2021 года удалось восстановить возможность гражданам Грузии въезжать в Азербайджан воздушным путем.При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты.

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грузия, новости, политика, азербайджан, ограничения из-за коронавируса