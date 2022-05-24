https://sputnik-georgia.ru/20220524/munitsipalitety-gruzii-smogut-vypisyvat-shtraf-bez-resheniya-suda-266845056.html
Муниципалитеты Грузии смогут выписывать штраф без решения суда
Муниципалитеты Грузии смогут выписывать штраф без решения суда
Местные власти смогут выписывать штрафы за превышение допустимых норм акустического шума в жилом доме 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T09:56+0400
2022-05-24T09:56+0400
2022-05-24T09:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. В муниципалитетах Грузии, как и в столице, некоторые правонарушения будут наказываться штрафом без решения суда – соответствующие изменения вынесены на рассмотрение парламента.Согласно действующему законодательству, за исключением Тбилиси, протоколы о правонарушениях составляются соответствующим муниципалитетом, а административный штраф назначается судом.В целях экономии времени штраф будет выписываться самим муниципалитетом. Поправки касаются таких правонарушений, как самовольное завладение землей, находящейся в государственной или муниципальной собственности, или самовольное использование земли.В Грузии увеличиваются штрафы за нарушения ПДД: полный список >>Также местные власти смогут выписывать штрафы за превышение допустимых норм акустического шума в жилом доме, недвижимом имуществе, находящемся в частной собственности или здании общественного учреждения в дневное или ночное время.Помимо этого, речь идеи об использовании пиротехники ночью, сбросе конструкций или строительных материалов, нарушении правил размещения наружной рекламы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, парламент грузии, штраф
Муниципалитеты Грузии смогут выписывать штраф без решения суда
Местные власти смогут выписывать штрафы за превышение допустимых норм акустического шума в жилом доме
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. В муниципалитетах Грузии, как и в столице, некоторые правонарушения будут наказываться штрафом без решения суда – соответствующие изменения вынесены на рассмотрение парламента.
Согласно действующему законодательству, за исключением Тбилиси, протоколы о правонарушениях составляются соответствующим муниципалитетом, а административный штраф назначается судом.
В целях экономии времени штраф будет выписываться самим муниципалитетом. Поправки касаются таких правонарушений, как самовольное завладение землей, находящейся в государственной или муниципальной собственности, или самовольное использование земли.
Также местные власти смогут выписывать штрафы за превышение допустимых норм акустического шума в жилом доме, недвижимом имуществе, находящемся в частной собственности или здании общественного учреждения в дневное или ночное время.
Помимо этого, речь идеи об использовании пиротехники ночью, сбросе конструкций или строительных материалов, нарушении правил размещения наружной рекламы.