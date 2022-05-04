https://sputnik-georgia.ru/20220504/v-gruzii-uvelichivayutsya-shtrafy-za-narusheniya-pdd-polnyy-spisok--266404778.html

В Грузии увеличиваются штрафы за нарушения ПДД: полный список

В Грузии увеличиваются штрафы за нарушения ПДД: полный список

Законопроект предполагает увеличение штрафа с 10 до 50 лари за неуплату стоимости парковки в Тбилиси 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T07:01+0400

2022-05-04T07:01+0400

2022-05-04T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Комитеты парламента Грузии рассматривают поправки в Кодекс административных правонарушений страны, согласно которым в Грузии увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения. Согласно поправкам, штраф за игнорирование знаков "стоянка запрещена" или "остановка запрещена" в Тбилиси будет составлять в пять раз больше, нежели на остальной территории Грузии – 50 лари вместо 10 лари. При этом за движение по линиям, выделенным для общественного транспорта, штраф останется 100 лари, но согласно новшеству, под штрафы не попадут муниципальные такси и транспорт, получивший разрешение от мэрии города. В Грузии больше не будет машин на тротуарах и велодорожках >>Штраф же за езду или стоянку на велотропе, или велодорожке для автомобилистов вырастет с 50 до 100 лари. На столько же вырастет штраф за парковку на стоянке такси транспортного средства без лицензии на перевоз пассажиров.Также 100 лари вместо 50 лари обойдется бросить транспортное средство на дороге.Кроме того, согласно поправкам, муниципалитет будет вправе забрать машину на штрафстоянку, если владельца нет на месте, а машина стоит в месте, где запрещена стоянка или остановка, мешает или может помешать движению, создает или может создать аварийную ситуацию или пробку.В этом случае владелец автомобиля помимо штрафа должен будет выплатить муниципалитету еще и стоимость эвакуации своего автомобиля и пребывания его на штрафстоянке.Тбилиси необходимо больше автобусных полос и велосипедных дорожек – эксперт >>Кроме того, законопроект предполагает увеличение штрафа с 10 до 50 лари за неуплату стоимости парковки в Тбилиси. Также в два раза увеличится и штраф за парковку в Тбилиси в месте для зарядки электромобилей и составит 100 лари вместо 50 лари. До 100 лари с 50 лари увеличится и парковка в месте предназначенном для лиц с ОВЗ в Тбилиси. Также 100 лари составит и штраф за парковку других транспортных средств на специальной парковке, выделенной мэрией Тбилиси.Нарушение же других правил парковки в черте Тбилиси обойдется в 50 лари, вместо существующих на сегодня 10 лари.Также поправки предполагают введение штрафов за проезд зайцем на канатной дороге в размере 20 лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.

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грузия, новости, общество, правила дорожного движения, парламент грузии