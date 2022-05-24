https://sputnik-georgia.ru/20220524/natsbank-gruzii-kupil-dollary-na-auktsione-vpervye-za-tri-goda-266864336.html

Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе впервые за три года

Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе впервые за три года

Национальный банк купил валюту впервые с июня 2019 года 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T18:36+0400

2022-05-24T18:36+0400

2022-05-24T18:36+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

курс доллара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/97/234069725_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_96243591a4757c7f0a15d7a4fce39d6b.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На состоявшемся во вторник валютном аукционе Национальный банк Грузии купил 10 миллионов долларов, и средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,8689 GEL/$1.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на среду, составляет 2,8668 GEL/$1.Нацбанк купил валюту впервые с июня 2019 года. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты.В частности, в 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах, а в текущем году на единственном аукционе было продано 39,57 миллиона долларов.Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли? >>Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил 15,7%.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, курс доллара