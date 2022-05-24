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Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе впервые за три года
Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе впервые за три года
Национальный банк купил валюту впервые с июня 2019 года 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T18:36+0400
2022-05-24T18:36+0400
2022-05-24T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На состоявшемся во вторник валютном аукционе Национальный банк Грузии купил 10 миллионов долларов, и средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,8689 GEL/$1.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на среду, составляет 2,8668 GEL/$1.Нацбанк купил валюту впервые с июня 2019 года. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты.В частности, в 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах, а в текущем году на единственном аукционе было продано 39,57 миллиона долларов.Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли? >>Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил 15,7%.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, курс доллара
Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе впервые за три года
Национальный банк купил валюту впервые с июня 2019 года
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На состоявшемся во вторник валютном аукционе Национальный банк Грузии купил 10 миллионов долларов, и средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,8689 GEL/$1.
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на среду, составляет 2,8668 GEL/$1.
Нацбанк купил валюту впервые с июня 2019 года. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты.
В частности, в 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах, а в текущем году на единственном аукционе было продано 39,57 миллиона долларов.
Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил 15,7%.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.