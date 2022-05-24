https://sputnik-georgia.ru/20220524/nuzhny-sozdavat-vaktsiny-kotorye-deystvuyut-dolgoe-vremya---sovety-ot-billa-geytsa-266871624.html

Нужно создавать вакцины, которые действуют долгое время - советы от Билла Гейтса

Нужно создавать вакцины, которые действуют долгое время - советы от Билла Гейтса

Необходимо значительно увеличить инвестиции в борьбу с инфекционными заболеваниями, считает миллиардер 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T23:32+0400

2022-05-24T23:32+0400

2022-05-24T23:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Для борьбы с пандемиями в будущем необходимо создать такие вакцины, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил американский миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс.Говоря о предотвращении пандемий в будущем, он также отметил, что необходимо значительно увеличить инвестиции в борьбу с инфекционными заболеваниями, а также их диагностику."Может быть больше отсрочки в реакции (на начало пандемии), если мы говорим о стране с низкими возможностями и отсутствием глобальной команды (реагирования)", - добавил Гейтс.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.

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в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, билл гейтс, давос