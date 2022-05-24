https://sputnik-georgia.ru/20220524/ospa-obezyan-i-gruziya-chto-zayavlyayut-v-tsentre-po-kontrolyu-zabolevaniy-266849448.html

Оспа обезьян и Грузия: что заявляют в Центре по контролю заболеваний?

Оспа обезьян и Грузия: что заявляют в Центре по контролю заболеваний?

Ведущий инфекционист страны рассказал о вирусе, который так напугал мир, и объяснил, почему его не стоит бояться 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T11:15+0400

2022-05-24T11:15+0400

2022-05-24T11:15+0400

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

общество

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Остановить оспу в современных условиях несложно, потому что она не такая заразная, каким был коронавирус, заявил замглавы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе и призвал население к спокойствию.Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.По словам медика, когда на земле благодаря вакцине удалось побороть обычную оспу, появились разные ее варианты – оспа обезьян, оспа коров и так далее. К слову, оспа коров в Грузии выявляется раз в несколько лет. Что касается оспы обезьян, то ее в Грузии еще не выявляли, но ведется активное наблюдение, отметил Имнадзе.Также врач пояснил, что существует два варианта данной инфекции – центральноафриканский и западноафриканский. У западноафриканского варианта летальность составляет 1%, а у центральноафриканского – 10%.По словам Имнадзе, в странах Европы распространен западноафриканский вариант, который протекает легче, чем центральноафриканский. Примерно из ста случаев, зафиксированных в странах Европы и США, ни один случай не протекал сложно."Мы должны следить за ситуацией. Весь мир, мои коллеги находимся в режиме наблюдения", – отметил Имнадзе.В Грузии система наблюдения за такими заболеваниями хорошо работает, заверил Имнадзе. По его словам, в случае оспы обезьян не стоит напрягаться, более того, сигнал тревоги не включен даже в тех странах, где выявлены случаи этого заболевания, заявил он."Пока не стоит бояться. Ничего страшного, правда, нет. Два дня назад я вернулся из Центра по контролю заболеваний Европы. Сигнал тревоги не включен даже в Европе, где много случаев, в той же Испании, Португалии, Великобритании", – сказал Имнадзе.Как отмечают в Центре по контролю заболеваний, вакцина против обычной оспы довольно эффективна. Однако она не применяется с 1980 года, поскольку инфекцию удалось побороть.Между тем, специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.Вспышка оспы обезьян в мире: о чем предупреждают грузинские инфекционисты? >>>По данным на 22 мая 2022 года, в мире идентифицировано 92 подтвержденных и 28 возможных случаев оспы обезьян (в основном в Европе). Ни один случай не связан с путешествием в Африку.Как отмечают в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в прошлом году эта инфекция была зафиксирована в 15 странах четырех континентов. Большая часть случаев была зафиксирована в эндемических странах оспы обезьян – это Нигерия, Центральная Африка, Камерун и Конго.Симптомы оспы обезьяны очень схожи с симптомами обычной оспы, однако протекает болезнь гораздо легче. Вначале появляются симптомы, похожие на грипп – лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов. В течение 1-3 дней развивается сыпь, которая начинается с лица и распространяется по телу, в том числе, на ладонях и пятках. Сыпь вначале является узловатой, затем превращается в волдыри с мутной жидкостью внутри. Через несколько дней сыпь начинает высыхать и отпадать.Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. В основном, 7-14 дней. Диагностика оспы обезьян происходит с помощью ПЦР-тестирования.

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центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, общество, грузия, новости, европа, африка, сша, здоровье