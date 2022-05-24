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Расширены полномочия специальной следственной службы
Расширены полномочия специальной следственной службы
Новый закон разрешил сотрудникам службы носить оружие и пользоваться социальными льготами 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Парламент Грузии 77 голосами в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О специальной следственной службе", согласно которым утвержден перечень преступлений, входящих в ее компетенцию.Согласно изменениям, после вступления законопроекта в силу, в компетенцию службы, помимо уже существующего перечня, войдут преступления попадающие под статью "Пределы использования ограничений в отношении прав" Европейской конвенции по правам человека.Убийство при задержании в Цхнети – полицейскому предъявлены обвинения &gt;&gt;Кроме того, закон разрешил сотрудникам службы носить оружие, пользоваться социальными льготами. При этом социальные льготы будут касаться не только людей, работающих над расследованием, но и других сотрудников службы.Кроме того, законопроект предусматривает наказания для сотрудников в случае превышения полномочий.Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.
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Расширены полномочия специальной следственной службы

23:52 24.05.2022 (обновлено: 23:55 24.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Новый закон разрешил сотрудникам службы носить оружие и пользоваться социальными льготами
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Парламент Грузии 77 голосами в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О специальной следственной службе", согласно которым утвержден перечень преступлений, входящих в ее компетенцию.
Согласно изменениям, после вступления законопроекта в силу, в компетенцию службы, помимо уже существующего перечня, войдут преступления попадающие под статью "Пределы использования ограничений в отношении прав" Европейской конвенции по правам человека.
Убийство при задержании в Цхнети – полицейскому предъявлены обвинения >>
Кроме того, закон разрешил сотрудникам службы носить оружие, пользоваться социальными льготами. При этом социальные льготы будут касаться не только людей, работающих над расследованием, но и других сотрудников службы.
Кроме того, законопроект предусматривает наказания для сотрудников в случае превышения полномочий.
Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.
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