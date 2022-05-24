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Расширены полномочия специальной следственной службы
Расширены полномочия специальной следственной службы
Новый закон разрешил сотрудникам службы носить оружие и пользоваться социальными льготами 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T23:52+0400
2022-05-24T23:52+0400
2022-05-24T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Парламент Грузии 77 голосами в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О специальной следственной службе", согласно которым утвержден перечень преступлений, входящих в ее компетенцию.Согласно изменениям, после вступления законопроекта в силу, в компетенцию службы, помимо уже существующего перечня, войдут преступления попадающие под статью "Пределы использования ограничений в отношении прав" Европейской конвенции по правам человека.Убийство при задержании в Цхнети – полицейскому предъявлены обвинения >>Кроме того, закон разрешил сотрудникам службы носить оружие, пользоваться социальными льготами. При этом социальные льготы будут касаться не только людей, работающих над расследованием, но и других сотрудников службы.Кроме того, законопроект предусматривает наказания для сотрудников в случае превышения полномочий.Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, политика, парламент грузии
Расширены полномочия специальной следственной службы
23:52 24.05.2022 (обновлено: 23:55 24.05.2022)
Новый закон разрешил сотрудникам службы носить оружие и пользоваться социальными льготами
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Парламент Грузии 77 голосами в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О специальной следственной службе", согласно которым утвержден перечень преступлений, входящих в ее компетенцию.
Согласно изменениям, после вступления законопроекта в силу, в компетенцию службы, помимо уже существующего перечня, войдут преступления попадающие под статью "Пределы использования ограничений в отношении прав" Европейской конвенции по правам человека.
Кроме того, закон разрешил сотрудникам службы носить оружие, пользоваться социальными льготами. При этом социальные льготы будут касаться не только людей, работающих над расследованием, но и других сотрудников службы.
Кроме того, законопроект предусматривает наказания для сотрудников в случае превышения полномочий.
Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.