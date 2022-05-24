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Россия не планирует присоединять Южную Осетию - Песков
Россия не планирует присоединять Южную Осетию - Песков
Представитель Кремля прокомментировал референдум, запланированный в Южной Осетии 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T16:21+0400
2022-05-24T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии (Цхинвальский регион, неподконтрольный центральным властям Грузии), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в должность де-факто главы Южной Осетии вступил Алан Гаглоев. Его предшественник Анатолий Бибилов перед уходом с поста назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России.МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными >>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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Россия не планирует присоединять Южную Осетию - Песков
16:21 24.05.2022 (обновлено: 16:25 24.05.2022)
Представитель Кремля прокомментировал референдум, запланированный в Южной Осетии
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии (Цхинвальский регион, неподконтрольный центральным властям Грузии), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в должность де-факто главы Южной Осетии вступил Алан Гаглоев. Его предшественник Анатолий Бибилов перед уходом с поста назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России.
"Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.