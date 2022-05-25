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Алиев поздравил Зурабишвили с Днем независимости Грузии
Алиев поздравил Зурабишвили с Днем независимости Грузии
Лидер Азербайджана выразил уверенность, что отношения двух стран будут способствовать миру в регионе 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T17:42+0400
2022-05-25T17:42+0400
2022-05-25T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил послание грузинской коллеге Саломе Зурабишвили по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости, передает Sputnik Азербайджан.Власти Грузии 26 мая масштабно отметят 31-ю годовщину обретения независимости.Грузия отметит День независимости по-новому - программа мероприятий>>Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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грузия, новости, политика, ильхам алиев, саломе зурабишвили , азербайджан
Алиев поздравил Зурабишвили с Днем независимости Грузии
Лидер Азербайджана выразил уверенность, что отношения двух стран будут способствовать миру в регионе
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил послание грузинской коллеге Саломе Зурабишвили по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости, передает Sputnik Азербайджан
.
Власти Грузии 26 мая масштабно отметят 31-ю годовщину обретения независимости.
"Уверен, что межгосударственные отношения, отражающие волю двух народов, и плодотворное сотрудничество в различных сферах будут и впредь способствовать благополучию наших стран, миру и стабильности в регионе", - говорится в послании.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.