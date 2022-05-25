https://sputnik-georgia.ru/20220525/aliev-pozdravil-zurabishvili-s-dnem-nezavisimosti-gruzii-266889868.html

Алиев поздравил Зурабишвили с Днем независимости Грузии

Алиев поздравил Зурабишвили с Днем независимости Грузии

Лидер Азербайджана выразил уверенность, что отношения двух стран будут способствовать миру в регионе 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T17:42+0400

2022-05-25T17:42+0400

2022-05-25T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил послание грузинской коллеге Саломе Зурабишвили по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости, передает Sputnik Азербайджан.Власти Грузии 26 мая масштабно отметят 31-ю годовщину обретения независимости.Грузия отметит День независимости по-новому - программа мероприятий>>Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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грузия, новости, политика, ильхам алиев, саломе зурабишвили , азербайджан