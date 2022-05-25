https://sputnik-georgia.ru/20220525/infektsionist-nazvala-vozmozhnuyu-kategoriyu-lits-imeyuschikh-immunitet-k-ospe-obezyan-266892763.html

Инфекционист назвала возможную категорию лиц, имеющих иммунитет к оспе обезьян

Инфекционист назвала возможную категорию лиц, имеющих иммунитет к оспе обезьян

Число случаев оспы обезьян в мире достигло уже 300 фактов заражения 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T18:43+0400

2022-05-25T18:43+0400

2022-05-25T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Категория лиц, которая до 1980-х годов была вакцинирована против оспы, по большей вероятности, имеет иммунитет и к оспе обезьян, заявила врач-инфекционист Майя Буцашвили.Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Однако этот вирус, в отличие от COVID-19, не новый. Первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.Согласно последним данным, в 18 странах мира, это страны Европы, США и Канада, Австралия, зарегистрировано около 300 случаев оспы обезьян.В течение последних суток первые случаи оспы обезьян также выявили в Чехии, Словении и ОАЭ. Только в Великобритании 24 мая было зарегистрировано 14 новых случаев, общее количество же достигло 71.По словам Буцашвили, Германия заказала 40 тысяч доз вакцины против оспы, которая также эффективна и в случае оспы обезьян. В США создали миллионы доз вакцины.Оспа обезьян и Грузия: что заявляют в Центре по контролю заболеваний? >>>В Грузии случаи данного вируса не выявлены. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны призывает граждан к спокойствию и отмечает, что остановить оспу в современных условиях несложно, потому что она не такая заразная, как коронавирус.Между тем, специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции либо с импортом животных.Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.Как отмечают в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в прошлом году эта инфекция была зафиксирована в 15 странах четырех континентов. Большая часть случаев была зафиксирована в эндемических странах оспы обезьян – это Нигерия, Центральная Африка, Камерун и Конго.

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в мире, новости, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, здоровье