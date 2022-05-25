https://sputnik-georgia.ru/20220525/popytka-ubiystva-eks-zheny-na-ostanovke---obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-266890893.html

Попытка убийства экс-жены на остановке - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Попытка убийства экс-жены на остановке - обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Асланишвили не первый раз был привлечен к ответственности за семейное насилие 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T16:42+0400

2022-05-25T16:42+0400

2022-05-25T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил обвиняемого в попытке умышленного убийства бывшей жены на остановке в Тбилиси Левана Асланишвили под арест на время следствия.Преступление произошло 23 мая.Во время сегодняшнего процесса обвиняемый признал свою вину, но подчеркнул, что у него были свои мотивы для нападения на бывшую жену.При этом он добавил, что если его слова не подтвердятся, то он готов отсидеть десять бессрочных сроков.В свою очередь, прокурор Нази Мирианашвили отметила, что подсудимый ранее проходил по двум эпизодам семейного насилия и систематически бил жену.Как рассказала адвокат жертвы Элисо Рухадзе, свидетелем кровавой расправы стал их 11-летний ребенок. Несовершеннолетняя попыталась заслонить собой мать, но упала в обморок от полученного шока.В ходе сегодняшнего процесса также выяснилось, что потерпевшая Тамар Чеишвили является лицом с ОВЗ. Определенные проблемы со здоровьем имеются и у несовершеннолетнего ребенка.Элисо Рухадзе намерена обратиться в прокуратуру, чтобы ребенка признали потерпевшим.Что касается получившей многочисленные ножевые ранения Тамар Чеишвили, то она все еще находится в реанимации, из-за чего не удалось взять ее показания.Что касается защиты обвиняемого, то адвокат Анна Шишниашвили требовала избрания в качестве меры пресечения залога в размере 15 тысяч лари (около 5 тысяч долларов).Жительницы Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестуют из-за случаев фемицида>>Асланишвили обвиняется в "Попытке умышленного убийства, совершенного по гендерному признаку в отношении члена семьи с особой жестокостью", а также в "невыполнении требований и обязанностей, предусмотренных ограничительным ордером".Ему грозит от 16-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.По данным СМИ, Асланишвили не первый раз был привлечен к ответственности за семейное насилие. За несколько дней до расправы над бывшей супругой он вышел на свободу под залог. При этом ему выписали ограничительный ордер, который запрещал приближаться к бывшей жене.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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